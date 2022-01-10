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【利財筆記】林本利：2021年推介股 跑贏所有港股基金

名人薈萃 16:41 2022/01/10

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一如筆者去年初所料，恒指藉着引入科技股，在年初牛氣沖天，2月18日更高見31183點。之後快手（01024）上市後10天獲快速納入科指，戳破科技股泡沫，連累恒指由高位重挫8,000多點，年底跌穿23000點，重返14年前2007年的水平。科指更一瀉不起，至今仍未止瀉。

去年恒指大改革，引入一眾大而無當，盈利欠奉，上市不足兩年的科技股和中概股，任由幾隻科技股把恒指舞高弄低，諮詢期間獲市場人士和學者支持，筆者是少數持反對聲音的。近月又聞恒指公司有意放慢增加恒指成份股至80隻，市場人士又表示認同，只可惜為時已晚。恒指連續兩年下挫，表現與歐美和日本市場錄得巨大升幅背道而馳，已失去投資者的信心。

筆者在2020年12月揀選24隻推介股，按主要業務所在地分為3類，包括6隻港股， 12隻內地股，以及6隻業務遍布全球的股票。24隻推介股中，4隻是科技股，包括安碩納指100指數基金（02834）。除了安碩納指100指數基金外，還有另一隻美股領航標普500指數基金 （03140），由於領航在去年4月退出香港市場，故此以美股VOO顯示該股的全年表現。

美股基金大勝而歸

筆者揀選的推介股，都有實質業務和盈利，組合目標是分散投資，包括業務地域，以及舊經濟和新經濟業務。去年本地舊經濟股整體表現其實不錯，筆者揀選的6隻港股，平均回報有7%。只可惜內地股，特別是科技股，表現極其不濟，12隻內地股佔組合一半，錄得-15.1%回報，拖低整個組合的表現。

至於6隻業務遍布全球的股票，依靠兩隻美股指數基金大升近30%，抵銷其餘4隻蝕本貨，6股平均回報為2.6%。24隻推介股組合去年全年不進行任何買賣，平均回報為-5.1%，大幅跑贏恒指-14.1%的回報，亦大幅跑贏所有主動和被動MPF港股基金。即使不計兩隻美股ETF，22股平均回報為-8.2%，亦足夠跑贏所有MPF港股基金（由-9% 至-16.5%）。

由於可以進行買賣，個人股票投資組合的回報約6%，表現遠勝24隻推介股組合。除了年中多次動用一兩成資金成功低吸高沽，高位沽清盈富基金（02800）外，亦因為持有滙豐控股（00005）、中海油（00883）、中海外（00688）、舜宇（002382）、蒙牛（002319）及和記電訊（00215）等去年表現不俗的股票，大幅度推高回報。

展望2022年將進一步分散股票投資，增持美股，1月17日的講座會詳談如何部署。

本文節錄至742期Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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責任編輯：黃銳

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