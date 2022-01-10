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【職場熱話】 面試普通文員職位 入職後卻要擔任會計 港男一竅不通 入職一個月被解僱感被欺騙

理財智慧 17:19 2022/01/10

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相信每個人也試過轉工，但在決定離職前必須對新工作有充分的了解，考慮清楚才好轉工，千萬不要隨便下決定。近日有網民於FB專頁「奴工處」中發文，指公司在見工時欺騙了自己，明明當時指要聘請的只是普通文員，然而在入職後的工作職責卻是另一回事，使樓主因不懂得實際工作的領域而最終被解僱。

樓主經歷：

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【職場熱話】管理層善意提醒新人遭反駁    「其實你不說我都會記得」  質疑新一代處世態度 下一頁

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你當是給自己一個機會離開舒適圈吧！」，「普通文員的職責不包括會計，因為會計的人工一定是較高的。」，也有人指，「所以不要隨便聽朋友說叫你轉工便轉工，有時候做朋友跟做同事是可以差很遠的。」。

另有網民指，「其實會解僱你的理由有很多，不一定只是因為你不懂會計，可能是公司認為你不合適這一份工作。」。

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責任編輯：關海儀

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