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【Omicron肆虐】美國零售商人手嚴重不足　縮減營業時間成出路

商業 16:39 2022/01/10

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疫情改變消費者的購物習慣，相比起到商場購物，他們或已習慣透過網上交易後，在路邊取貨或送貨上門。（資料圖片）

Omicron變種病毒株快速蔓延，美國確診病例激增。疫情為零售業帶來嚴重衝擊，一方面勞動力進一步短缺，另一方面外出用餐人數大幅減少，不同商戶亦各有策略應對。

綜合外電報道，雖然現時美國商戶不擔心政府強制要求企業暫時休業，但不少員工憂慮出門工作感染病毒的風險，因而申請病假，令企業面臨日趨嚴重的勞動力短缺問題。

【美國疫情】Omicron變種蔓延　沃爾瑪60間分店休業清潔　蘋果部分門市有限度營業

全國零售聯合會（National Retail Federation）首席行政官兼總顧問Stephanie Martz表示，現時員工調配絕對是大問題，「不能工作的員工數目，將會是前所未有地高」。

人手不足惹投訴

各大零售商和餐廳正採取各種措施應對以上危機，例如百貨公司Macy’s會在1月餘下時間削減全國各地分店的營業時間。沃爾瑪（Walmart）亦已在12月暫時關閉了疫情嚴重地區的近60間商店。而星巴克和Nike等也被迫關閉了一些門店，因為他們根本沒有足夠的人手維持營業。

美國最大連鎖藥店Walgreens早前更向顧客發送一封道歉郵件，承認顧客對收銀隊伍過長、物品缺貨以及Covid疫苗或測試預約延遲的投訴。Walgreens首席財務官James Kehoe表示，「公司將增加約1.2億美元（約9.3億港元）的支出」，以解決人手不足的問題。

或長遠縮短營業時間？

獵頭公司Korn Ferry的高級客戶合夥人Craig Rowley表示，對於人手不足的零售商來說，縮短營業時間已成為首先要採取的合理措施之一。因為與繁忙的周末相比，平日的銷售額只佔一小部分。

【印度經濟】因Omicron病例激增 印度下調年度經濟增長預測至9.2%

他補充，隨著更多的銷售轉移到網上，疫情變化或促使零售商永久性地重新考慮商店的營業時間。「疫情帶來的勞動力短缺問題，幾乎會影響到任何面向客戶的業務，包括零售商和餐館。」有些公司已通知客戶有關員工短缺或商店關閉的情況。

此外，疫情亦改變消費者的購物習慣，相比起到商場購物，他們或已習慣透過網上交易後，在路邊取貨或送貨上門。市場研究公司Coresight Research去年12月27日對500多名消費者進行調查，近66%受訪者表示，他們正在避免到任何公共場所，高於12月13日調查時的62%。

另外約38%的人正避免到購物中心和商場，約33%的人說他們正在避免去餐廳、酒吧和咖啡館，而兩周前分別為32%和30%。

責任編輯：陳卓賢

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