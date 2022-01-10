【利財筆記】林本利：2021年投資策略檢討

2021年，雖然疫症持續，但隨着疫苗接種率上升，全球經濟復甦，歐美股市錄得兩成多升幅。只可惜港股無運行，恒生指數連續兩年下跌，科技指數更跌到「四腳朝天」，港人財富大量蒸發。

恒指大挫意料之中

港股之敗其實是筆者預料之內，只不過崩壞來得更快速和更劇烈。自從2020年中開始，筆者知道恒指公司有意改革，納入更多上市不到兩年，同股不同權，在港第二上市，大而無當，盈利欠奉的科技股和中概股。便不厭其煩地撰寫十多篇文章，指出這個做法，只會像1992年納入紅籌股，2006年納入國企股，只能短暫推升恒指，方便有心人唱高散貨，之後恒指便會重挫。

2020年9月恒指納入同股不同權的阿里巴巴（09988）和小米（01810），到12月納入一直虧損的美團（03690），兼且權重極高。結果把恒指在不足半年，由26000點推上2021年2月的31000點。到2021年2月，恒指公司很快手把一直虧損的快手（01024）納入科指，權重高達8%。市場憧憬快手很快亦獲納入恒指，上市後股價急升3倍，把科技股股價推向瘋癲。之後泡沫爆破，大量科技股股價由高位急挫一半，甚至七八成，恒指亦由高位重挫8000多點。

策略準確率逾九成

2021年初，筆者預料恒指改革後不會優化，只會更差劣，故此在恒指升上29000點時，不時呼籲學生要沽清盈富基金（02800）。2021年7月，筆者因應市況再度逆轉，恒指由6月尾29000點以上急跌至27000點以下，已透過學生群組，提醒學生港股大調整機率已超過70%，甚至80%，即恒指由高位下跌超過20%。加上有市值數千億元阿里巴巴股票，由美國轉倉至香港準備套現，建議學生應趁恒指反彈至28000點減持，持倉減至50%至70%，亦可以透過期指做對冲。

到2021年12月，恒指跌穿23000點，跌穿15年平均位，由2021年高位下挫約27%，已完成第一階段大調整。至於會否像過去10年的三次大調整，由高位下挫30%以上（即跌至21000點左右），則未可知，這完全由三隻重磅股主導。恒指跌至23000點，2021年下挫15%有多，MPF港股基金平均要輸12%以上，完全蒸發2020年平均12%的升幅，港股表現實在令人沮喪。

筆者2021年投資策略準確率維持九成以上，只因港股太弱，推介股跑贏恒指約10%仍要輸5%。至於個人持倉，透過小部份低吸高沽，加上持有少量美股，跑贏所有港股基金一大截，亦只得約5%回報。近月筆者已趁美股稍為下調，增持美股，2022年會進一步分散股票投資，課堂亦會較多分析美股。

港股衰敗值得反思

筆者早於2019年8月，見政治環境有變，已不時建議學生分散投資，購入海外物業和外國股票。近年愈來愈多投資者放棄港股，港股的衰敗，實在值得各方面反思。特別是港交所（00388）、指數公司、基金經理及股評人。反思是否為了短暫利益，引入和推薦大量有問題的科技股和中概股？結果令小投資者損失慘重，放棄港股，犧牲了香港金融市場的長遠發展利益。

本文節錄至741期Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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責任編輯：黃銳