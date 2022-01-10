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【樓市熱話】 自住樓現值750萬 港爸欲換1500萬樓 要求近地鐵及好校網 多次睇樓仍不合心感氣餒

理財智慧 17:21 2022/01/10

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買樓煩，換樓也煩，近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己在早年買下了一個自住的2房單位，然而在小朋友日漸長大下，因希望能為其提供一個更好的校網，於是便打算樓換樓，而預算則為約1500萬的單位，雖然樓主經已看過不少的樓盤，然而不是地點不好便是價錢太貴，他因而感到十分苦惱。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 十分認同，要煩換樓的空窗期租屋問題，又要煩換樓的細節。」，「 可以考慮一下九龍站，好像也不錯。」，也有人指，「 感覺你新屋苑、舊屋苑也看不上眼一般。」。

另有網民分享指，「 我當年賣樓有一個要求，便是要新買家讓自己租回單位數月，使我的新居能有時間裝修，所以我當時換樓問題也不大。」。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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責任編輯：關海儀

納米樓 供樓負擔 香港經濟日報 香港

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