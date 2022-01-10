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【點指宅宅@iM網欄】UPGRADE 你的ZOOM 角落

名人薈萃 16:24 2022/01/10

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最近香港又再受疫情影響，在家工作日子又再增加，用Zoom開會時間更多，馬上upgrade你的Zoom corner啦 !

「家」  以往都認為自己的家是讓自己欣賞的，最重要是合個人心意，特別是租住房子的人，來訪的朋友不會多，家裡的擺設也變得隨便。但疫情帶來了新常態，在家工作的日子多了，才發現家裡缺乏一角得體的Zoom Corner 。特別是當有緊急的 ZOOM 會議時，才發現鏡頭下多少總看得見到門後掛滿的衣物，或雜亂的書架。但只要花點心思，收納整齊不是難事 ; 再多一點心思，更可以注入繽紛創意

呈現自我空間不只是生活的基本，更可展現個人風格，一向深受愛戴的白暟暟風格在此時稍嫌冷漠， 因此對需要長時間待在家中的人們來說，為空間注入一些色彩以提振精神，確是個不錯的選擇。不倫房子是租或是自購的，室內的裝飾也不可馬虎，注入鍾愛的色彩之餘，也可運用時下流行之配搭裝飾來呈現自我風格。

 

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 現今環保意識强烈，也可DIY製作時尚風格的掛飾。就是挑選外遊時當地拍的照片或明信片，把它們任意重叠併在一起，用畫框裱起來，效果相當不錯。另外可展示外遊時搜攞的紀念品，像當地用過的地圖、印第安民族的圖騰、摩洛哥手工鑄造的銅製品或波斯小地氈等，這些舉文化又特色的小東西，用無痕掛勾或膠貼固定在牆上。若果有舊衣物小碎布..等等，顏色如咖喱黃、矮瓜紫的顏色，又或是「亮色」配搭：芥末綠加翠籃色系。利用不規則裁剪並縫合起來成為小咕𠱸。這樣既環保又特色。

爲了建立長期開會背景，美美 ZOOM corner的第一步 ，就不一定是牆～ 可挑出房間或客廳的一個角落，背景選擇一個齊整的書架或雜物架，還可以掛畫報/插畫，若嫌坊間畫報太平凡的話，可上雲端花點費用下載一些建築或模型構圖的印刷本，展現中性化的帥氣與型格氣質。

亦可選一幅牆，再塗上喜愛顏色的環保漆，爲自己打破沉悶帶來富歸屬感的空間。若是對比色～口訣就是：「黃紫」拿著一「藍橙」過「紅綠」燈。也可塗上綠色牆配合使用 ZOOM 的綠幕背景功能。甚至廉價的浴簾也是一個不錯的選擇，建議潮選型格圖案，耐看又夠潮。當然，在開會前～別忘在手機或電腦鏡頭前夾上小型補光燈啊！

 喜愛大自然的當然要放植物，小盆栽是不二之選，但大葉植物如亞熱帶地區的羽裂蔓綠絨 (又叫「喜林芋」)，葉子長滿像羽毛般的裂口，朝氣勃勃。  葉片又大又有裂口的龜背竹也是屬於極容易打理的室內植物。

 

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

當然，不愛種植花草的，也可放些乾花， 顔色以大地色調的最好襯。

這樣的 Zoom corner 不但展現時尚特色，更可表現個人創意。開視像會議也令大家更眼前一亮，説不定上司老闆們因此而對你另眼相看。     

簡單美觀又不需花費太多方法有很多，能夠讓生活空間變得有生命 、有自我的 Corner。

 

作者：思池戈庫 ( 謝思琪 )

作者簡介：經驗畫匠，從事室內設計行業，喜歡旅遊及寫畫，最愛 「遊住學」旅居外國欣賞當地藝術作品，吸收各國各種技巧及知識，提升個人創作。提倡放入藝術元素於生活或工作間，務求為其打造具風格、明亮又時尚的設計理念。

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欄名 : 點指宅宅

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