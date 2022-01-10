【中國人壽 2628】 董事長王濱涉違紀違法被查 國壽指經營管理運行正常 股價逆市跌近2%

中國人壽（02628）董事長王濱涉嚴重違紀違法被查，集團稱目前經營正常，股價今日（10日）逆市下挫，一度跌逾2.5%，低見13.12元，收報13.24元，跌1.6%，成交額4.9億元。

據中央紀委國家監委網站於上周六（8日）公布，中國人壽董事長、母企國壽集團公司黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。國壽發公告指，目前經營管理運行正常，將於近期召開董事會會議，確定代行董事長職務的董事人選。

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此外，國壽在網站發表聲明表示，堅決擁護中央決定，並全力配合中央紀委國家監委對王濱進行紀律審查和監察調查，按照要求積極做好相關工作。

資料顯示，王濱於1958年出生，畢業於南開大學，博士研究生學歷，經濟學博士學位、研究員，曾任中國太平保險集團董事長、黨委書記，交通銀行執行董事、副行長、黨委委員等職。於2018年起王濱任中壽董事長，現亦於中壽集團成員單位廣發銀行擔任董事、董事長。

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記者：郭秀慧