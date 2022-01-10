  • 19°C
香港時間 : 2022110日 (一) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公關大娜移@iM網欄】 疫情讓地球喘息 打工倦怠掀大辭職潮

名人薈萃 16:49 2022/01/10

分享：

歷時逾兩年的新冠疫情，至今全球逾三億人確診，奪去近5.5百萬人的生命，等同芬蘭全國的人口，這場前所未見的病毒浩劫，令人類痛苦無比，卻原來為地球帶來喘息的轉機：

1. 空氣質素變好了：全球去年日均二氧化碳排放量按年減少17%，回到2006年的水平。

2. 動物現生機：印度紅鶴數量按年上升25%、澳洲綠蠵龜產卵量激增⋯⋯

3. 交通事故減少：美國加州居民外出次數劇減，每月少了6000宗車禍，節省10億美元醫療及行政開支。

4. 石油需求下跌：遙距工作、沒有工幹、休閑旅行，令地面及航空交通頻率減少，石油需求大減而減產。

5. 碳中和、再生能源崛起：減少碳排放，發展再生能源，遏阻全球氣候暖化的步伐。

6. 學術資訊大贈送：出版社、通訊社、大學及政府免費與民共享期刊論文、研究報告，促進科技及醫療發展。

地球先生take a break，打工仔面對病毒和死亡的脅逼，赫然發現生命的脆弱，紛紛辭工保命。美國因而掀起大辭職潮，去年11月職位空缺高達450萬，創歷史高位。

按道理說，疫情下不少行業陷入冰河時期，企業倒閉、裁員、減薪的消息層出不窮，失業大軍急增。倡另一邊廂，炒老細魷魚的人亦遍地開花，30至45歲是重災區。逆境中自砸飯碗，反映疫症催生許多潛在問題「浮面」：
～抗疫加上繁重的工作，令生活壓力驟增；
～在家工作公私難分，每日工時加長了48.5分鐘；
～資方防疫措施粗疏，保障前線員工不力；
～疫情令人焦慮和抑鬱，對工作生倦怠感

打工族與其苦苦掙扎，索性辭工「躺平」，等疫症散去，再作打算。德克薩斯大學教授預測，疫情完結後，將有更多離職潮。文化評論人Sara Stewart指出，「我們發現很多全職工種可以在家完成，而且只需一半的工時。」。Work from home 及hybrid working模式的推行，讓人不禁反思「不應像疫情前，讓工作佔據大部分的人生」、「工作是為了生活，而不是為了工作而生活」。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

疫情不但衝擊人們的心態，也傾覆生活的常態，經過Alpha、Delta、Omicron、IHU，甚至更多新變種病毒的洗禮下，「恢復往常，這已是回不去了」，世界正在形成新的模式：疫苗護照、檢疫恆常化、混合工作模式、遙距學習、關注心靈健康，網購宅經濟、本土化抬頭、地球暖化管理，勢所必行。

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

Facebook：公關大娜移

欄名 : 公關大娜移

最新專欄文章 更多

【公關大娜移@iM網欄】網紅不易做 商家忌憚 口和心不和
2021/11/29
【公關大娜移@iM網欄】網紅不易做 商家忌憚 口和心不和
【公關大娜移@iM網欄】慈善捐贈勢所趨 杯水車薪難共富
2021/10/15
【公關大娜移@iM網欄】慈善捐贈勢所趨 杯水車薪難共富
【公關大娜移@iM網欄】從晚舟歸航看國家級公關
2021/10/04
【公關大娜移@iM網欄】從晚舟歸航看國家級公關
【公關大娜移@iM網欄】Pop it爆紅之謎 網紅做推手
2021/09/20
【公關大娜移@iM網欄】Pop it爆紅之謎 網紅做推手
【公關大娜移@iM網欄】代言人德藝不馨 關公停不了
2021/09/01
【公關大娜移@iM網欄】代言人德藝不馨 關公停不了
香港 地球 碳中和

上一篇文章

【騰訊700】 騰訊傳收購 小米旗下遊戲商黑鯊科技

下一篇文章

【樓市故事】外區客搬入將軍澳幫家人湊小朋友　親情打動業主減價賣天晉一房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢
【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款