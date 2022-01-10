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長和（00001）升逾2%值得跟進　憧憬李嘉誠父子增持

股市 16:15 2022/01/10

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傳統股獲市場資金青睞，長和 （00001） 股價走勢近日向上，企穩在10天綫之上。長和股價今日再升逾2%，收市報54.05元，值得留意。

＊重溫《開市追揸沽》- 傳鬆綁內房股翻生附＊【按此速睇-附time code】

曾淵滄教授將長實 （00001） 與同系的長實 （01113） 相提並論，指當年長實、和黃大改組之後，李嘉誠父子不斷地增持長實  （01113）  ，現在持有比率已接近50%，一旦超過50%之後，就可能轉而增持長和  （00001）  。

至今，李嘉誠家族在長和的持股比率依然只是30%多一點點，50%與30%的最大分別，是股權的絕對穩定，不怕任何敵意收購。一旦李嘉誠父子認為長實持股比例，已達到可以高枕無憂後，下一步應該是增持長和，一直到超過50%才再研究其他動作。

除了長和回購可以托股價之外，近日長和宣布旗下的印尼和記電訊與印尼Ooredoo旗下的電訊公司合併，成為印尼第二大流動電訊商，並推展5G業務，市場佔有率達28%。印尼人口眾多有3.5億手機用戶，其中2億為智能電話用戶，很肯定的，這進一步加強長和股價的利好因素。

【相關文章】（收費）

長和有機會獲李嘉誠父子增持

欄名 : 3分鐘睇股

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