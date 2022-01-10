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【騰訊股價】騰訊雲與印尼直播遊戲平台GOX簽約合作4年　 推動直播及電競發展

股市 16:16 2022/01/10

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【騰訊700】騰訊雲與印尼直播遊戲平台GOX簽4年合作 推動印尼直播及電競發展

騰訊 （00700） 旗下騰訊雲宣布，與印尼首間直播遊戲平台GOX簽署為期4年的合作備忘錄，雙方將透過合作提供直播和電子競技解決方案，發展印尼以至亞洲娛樂市場GOX將使用騰訊雲的串流媒體服務和內容傳遞網絡，向印尼以至亞洲觀眾提供低延遲、無縫和穩定的遊戲內容。

微信：未來3年補貼小商戶100億元　微信視頻號開放付費直播間、小程序去年日均用戶4.5億，可看【下一頁】

GOX創辦人Jack Lontoh表示，通過與騰訊雲合作，有信心在保持最高質量流媒體服務的同時加速GOX的發展，GOX的活躍用戶由2020年初新冠疫情爆發至今增加了16倍以上。

騰訊雲國際高級副總裁Poshu Yeung表示，通過與GOX的合作，期待通過騰訊雲高質量、高性能、穩定和安全的技術，賦能本地娛樂業務，特別是在電子競技和遊戲直播領域。

騰訊 （00700） VS  比亞迪 （01211） 長綫投資點揀？【按此即睇】（附time code）

相關報道：【騰訊股價】騰訊據報擬收購小米系黑鯊科技　部署進軍元宇宙硬件？

【騰訊股價】騰訊《王者榮耀》遊戲信用分低於100分玩家　將限制發言、添加好友等社交功能

港股 騰訊控股（00700） 遊戲 亞洲 印尼 串流 遊戲平台
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