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【新春優惠】最高獲1.88萬元電子禮券 ELEMENTS圓方推多重消費優惠

理財智慧 17:24 2022/01/10

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農曆新年快到了，ELEMENTS圓方近日推出多重新春限定消費優惠，最高更可獲1.88萬元電子禮券，讓各位港人邊買邊賺！

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

由即日起至1月31日期間，顧客於場內以指定的電子貨幣消費滿2,800元，即可享獨家限定《繁花似錦》利是封套裝一套，而另消費滿8.8萬元，更可享精裝版《繁花似錦》利是封套裝一套及總值1.88萬元ELEMENTS圓方及商戶電子禮券。

更多詳情：

    點擊圖片放大
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此外，顧客憑合資格之東亞銀行（00023）信用卡於ELEMENTS圓方指定商戶，即日消費滿指定金額，除可換領場內獎賞，更可享額外高達1,500元ELEMENTS圓方電子禮券，並適用於商場內逾百間商戶，同時憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票2張，可享2小時免費泊車優惠；或憑即日電子消費滿400元，可享4小時免費泊車優惠。

同時，於ELEMENTS圓方換領泊車優惠，更可額外獲得總值700元的Esso Synergy汽車折扣券。

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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責任編輯：潘曉豐

東亞 經濟 信用卡 商場 Elements 香港 農曆新年 東亞銀行（00023）

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