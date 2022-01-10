【佳釀投資】軒尼詩推首個洋酒NFT 70以太幣入手Hennessy·8

軒尼詩宣布與NFT直銷平台BlockBar合作，為旗下的Hennessy·8白蘭地推出首個NFT項目。Hennessy·8於五年前面世，全球限量250瓶，今年重新以NFT形式推出市場，以吸引個人收藏、投資或是家族傳承的不同類型買家。兩款編號分別為1/250和250/250的首瓶和最後一瓶，將結合成為雙瓶套裝，在BlockBar平台上獨家發售。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色 增長股要等消息

Hennessy·8的NFT只得一個名額，價格為70.47以太幣（約港幣174萬元），將於2022年1月12日（星期三）在BlockBar的平台上發售，用戶需擁有1個以太幣方可取得網站訪問權，所有用戶將被隨機安排購買次序，BlockBar將以隊伍順序安排付款，買家可使用以太幣或信用卡進行付款。

【延伸閱讀】【美股焦點】GameStop盤後一度漲超30% 傳進軍NFT和加密貨幣市場

買家成功購買後，實體酒品將由BlockBar保管於新加坡的安全倉庫中，至於產品真偽的證明紀錄，會以電子證書的形式保存在區塊鏈中。此後買家可以選擇兌換實體貨品，或是在BlockBar平台轉售其NFT。

【2022年部署】2022年值得部署的10大收息股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

BlockBar成立於2021年10月，是世界上首個NFT直銷平台，通過提供買賣獨一無二的NFT產品，為買家、收藏家與及頂級洋酒品牌賣家之間達成聯繫。據BlockBar網站的資料指出，稀有佳釀作為一種資產投資，其表現優於黃金和標準普爾500指數，投資上可抵禦經濟衰退。

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文