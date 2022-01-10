【香港定位】憂香港金融中心地位動搖？　前滙豐主席范智廉：並不擔心、深信香港續是全球領先的金融中心

▲ 滙豐前集團主席、標準人壽安本董事長范智廉表示，並不擔心香港的金融中心地位。（會議截圖）

香港近年先後受社會事件、疫情困擾，近月的「清零」防疫政策更被指隔絕香港與國際的連接，憂削弱香港的國際金融中心地位。HSBC滙豐前集團主席、標準人壽安本（Standard Life Aberdeen）董事長范智廉表示，並不擔心香港的金融中心地位動搖，深信香港作為國際領先的金融中心定位不變。

范智廉出席亞洲金融論壇受訪時，被問到香港接連爆發示威風暴及疫情，對香港的金融中心地位會否有憂慮，他直言「沒有（No）」，他指香港仍然是最大的新股集資市場之一、擁有完善的政制法制、人員繼續自由流動，種種傳統及經濟管理的能力仍然非常穩健，因此相信香港會繼續保持強勁。

他續指，香港維持金融中心地位，對中國亦都非常重要，深信香港將會繼續是全球領先的金融中心。

此外，會議上范智廉提到推動可持續金融方面，他認為亞洲仍需改善可持續金融相關披露的認知及透明度，以吸引更多外資投資者進場。其中，香港擔當重要角色，尤其是提供更充足的風險及綠色金融相關指標（Metrics）等資訊，若可以達到相信「資金將會進場（money will flow」。

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