【消費回贈】Bloom與WeChat Pay HK合作 用戶綁定WeChat Pay HK Visa卡消費 可獲5%現金回贈

初創企業 Bloom 今日(10日)宣布與 WeChat Pay HK 合作，為 WeChat Pay HK 用戶提供5%的消費回贈。WeChat Pay HK 亦成為 Bloom 首個儲值支付工具合作夥伴，連繫全港綫上綫下超過100,000間香港本地商戶。

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WeChat Pay HK用戶現時登記成為 Bloom 會員，並將綁定 WeChat Pay HK 的 Visa 卡加入 Bloom App，在任何網店或實體店使用 WeChat Pay HK消費時，選擇該 Visa 卡為支付方式，即可獲得 5% 的現金回贈，而其現金回贈將直接存入會員的 Bloom App 賬戶，並可經轉數快（「FPS」）轉到指定的銀行或儲值支付工具戶口。

Bloom 創始成員榮南表示，疫情推動本地商戶進行數碼化升級，令電子支付逐漸成為主流。然而，由於部分中小型商戶的品牌未為消費者熟悉，令他們未能與銀行合作推出獎賞計劃，從而錯失與消費者互動的良機。有見及此，Bloom 與 WeChat Pay HK 展開合作，為包括中小型商戶等 WeChat Pay HK 合作夥伴打通龐大的電子支付網絡。透過 Bloom App 簡單方便的回贈方式，將為本地商戶連結更多消費者，共同打造非凡的電子消費體驗。

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責任編輯：羅浩濂