【ET講股通】梁耀康：小雙底部署策略（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早延續上周五升勢，高開後反覆升最逾200點，恒生指數半日升193點，報23687點，成交797億元。恒生科技指數升近2%，報5611點。滙豐 （00005） 升逾2%破頂；騰訊 （00700） 升逾2%；快手 （01024） 升逾9%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.3%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：10 - 港股今日市況速覽 恒指有望營造雙底走勢

02：09 - 科技板塊企穩帶動大市向上

02：50 - 個股分析：加息周期心水滙豐 （00005） 上望看多少？

03：37 - 個股分析：中銀香港 （02388） 上升修復跌勢 上望看多少？

04：40 - 內房憧憬資金鏈放鬆 內房股造好帶動大市

06：19 - 科技股宜小注

06：44 - 內房股民企可留意龍湖 （00960） 、國企內房選潤地 （01109）

08：14 - 大行料加息步伐加快 可留意滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388）

09：31 - 中國聯塑 （02128） 、中國建材 （03323） 仍可留意

17：44 - 港股收市市況速報

10：08 - 個股分析：基建相關股可選中國建築 （03311）

11：49 - 板塊分析：中藥股今年可留意 四環醫藥 （00460） 買賣策略

14：34 - 個股分析：中興通訊 （00763） 低位打底抽上 升穿前高位可留意

15：51 - 個股推介：中糧家佳康 （01610）

17：59 - 觀眾問股：中海外 （00688） 未有貨值得持有？也談潤地 （01109）

19：43 - 觀眾問股：中國聯塑 （02128） 可以追入嗎？

22：24 - 觀眾問股：福特（F.US）買賣策略如何？

24：42 - 觀眾問股：友邦 （01299） 短綫是否已見頂？有貨走唔走？

29：08 - 觀眾問股：長和 （00001） 李嘉誠父子增持可炒上？

29：55 - 長和 （00001） 、長實 （01113） 可留意

32：12 - 港股收市市況速報

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恒指全日收報23746點，升253點，大市總成交1,387億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股營造小雙底，量度升幅目標可至24000至24500點水平，目前先看24000點，若突破，進一步看24500點。

科技板塊造好，快手 （01024） 升10.1%，美團 （03690） 升1.3%，騰訊 （00700） 升2.3%。貢獻恒指升幅最多的包括滙豐 （00005） 、騰訊、內銀股等。滙豐升3.2%至51.7元，上望55元。中銀香港 （02388） 近日表現更強，升2.9%至28.7元，短綫看30元。美國提前加息的機會愈來愈高，金融股勢受惠。

市傳內地放鬆內房貸款限制，繼國企內房股後，民企內房股亦迎來明顯反彈，世茂 （00813） 升19.1%，融創 （01918） 升12.1%。內房股仍以國企秤先，民企則繼續首選龍湖 （00960） 。

憧憬板塊切換，建材基建股、中醫醫藥股可望受惠，前者如中國聯塑 （02128） 、中國建築 （03311） 等，後者如四環醫藥 （00460） 。

中興通訊 （00763） 升6%至23.1元，公司營運逐步走出美國制裁的影響，有機會挑戰26元。

炒作豬周期轉勢，中糧家佳康 （01610） 亦可留意，股價升4.6%至3.65元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中海外、華潤置地、聯塑、中建材、友邦、長和︰立即觀看】

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