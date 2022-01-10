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【ET講股通】梁耀康：小雙底部署策略（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:42 2022/01/10

分享：

港股今早延續上周五升勢，高開後反覆升最逾200點，恒生指數半日升193點，報23687點，成交797億元。恒生科技指數升近2%，報5611點。滙豐 （00005） 升逾2%破頂；騰訊 （00700） 升逾2%；快手 （01024） 升逾9%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.3%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：10 - 港股今日市況速覽　恒指有望營造雙底走勢
02：09 - 科技板塊企穩帶動大市向上
02：50 - 個股分析：加息周期心水滙豐 （00005） 　上望看多少？
03：37 - 個股分析：中銀香港 （02388） 上升修復跌勢　上望看多少？
04：40 - 內房憧憬資金鏈放鬆　內房股造好帶動大市
06：19 - 科技股宜小注
06：44 - 內房股民企可留意龍湖 （00960） 、國企內房選潤地 （01109）
08：14 - 大行料加息步伐加快　可留意滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388）
09：31 - 中國聯塑 （02128） 、中國建材 （03323） 仍可留意
17：44 - 港股收市市況速報
10：08 - 個股分析：基建相關股可選中國建築 （03311）
11：49 - 板塊分析：中藥股今年可留意　四環醫藥 （00460） 買賣策略
14：34 - 個股分析：中興通訊 （00763） 低位打底抽上　升穿前高位可留意
15：51 - 個股推介：中糧家佳康 （01610）
17：59 - 觀眾問股：中海外 （00688） 未有貨值得持有？也談潤地 （01109）
19：43 - 觀眾問股：中國聯塑 （02128） 可以追入嗎？
22：24 - 觀眾問股：福特（F.US）買賣策略如何？
24：42 - 觀眾問股：友邦 （01299） 短綫是否已見頂？有貨走唔走？
29：08 - 觀眾問股：長和 （00001） 李嘉誠父子增持可炒上？
29：55 - 長和 （00001） 、長實 （01113） 可留意
32：12 - 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3151481

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

******

恒指全日收報23746點，升253點，大市總成交1,387億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股營造小雙底，量度升幅目標可至24000至24500點水平，目前先看24000點，若突破，進一步看24500點。

科技板塊造好，快手 （01024） 升10.1%，美團 （03690） 升1.3%，騰訊 （00700） 升2.3%。貢獻恒指升幅最多的包括滙豐 （00005） 、騰訊、內銀股等。滙豐升3.2%至51.7元，上望55元。中銀香港 （02388） 近日表現更強，升2.9%至28.7元，短綫看30元。美國提前加息的機會愈來愈高，金融股勢受惠。

市傳內地放鬆內房貸款限制，繼國企內房股後，民企內房股亦迎來明顯反彈，世茂 （00813） 升19.1%，融創 （01918） 升12.1%。內房股仍以國企秤先，民企則繼續首選龍湖 （00960）

憧憬板塊切換，建材基建股、中醫醫藥股可望受惠，前者如中國聯塑 （02128） 、中國建築 （03311） 等，後者如四環醫藥 （00460）

中興通訊 （00763） 升6%至23.1元，公司營運逐步走出美國制裁的影響，有機會挑戰26元。

炒作豬周期轉勢，中糧家佳康 （01610） 亦可留意，股價升4.6%至3.65元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中海外、華潤置地、聯塑、中建材、友邦、長和︰立即觀看

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******

**重溫《開市追揸沽》傳鬆綁內房股翻生？滙豐005破頂追唔追？ **【按此－附time code】

欄名 : ET講股通

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