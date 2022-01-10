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【騰訊700】 騰訊傳收購 小米旗下遊戲商黑鯊科技

股樓投資 16:51 2022/01/10

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近期減持多個股權投資的騰訊(00700)傳有收購動作。內媒報道，騰訊擬收購手機品牌小米（01810）旗下遊戲手機公司黑鯊科技。消息人士指，黑鯊估值30億元人民幣，騰訊收購價傳介乎26至27億元人民幣。完成收購後，黑鯊整體將併入騰訊旗下業務部門之一的平台與內容事業群。以遊戲手機為主的黑鯊也將在收購後迎來業務轉型。據了解，黑鯊未來的業務重點將從遊戲手機，整體轉向VR設備，將由騰訊提供內容，黑鯊提供虛擬實境(VR)硬件入口。騰訊周一收報453.2元，上升2.3%。

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黑鯊科技成立於2017年，由小米注資成立，至今推出過數款遊戲手機。行業數據顯示，黑鯊目前是遊戲手機市佔率第一位的廠商。小米全資控股的天津創業投資實業有限公司是持有黑鯊科技46.4％股權的大股東，據報此次收購行動也已經得到了小米高層方面的認同。

奈雪的茶上季部分市場 錄得同店收入增長   詳情請看【下一頁

據報騰訊早已有意涉足VR設備產業，此前對VR設備商Pico的收購案中，騰訊早在去年3月已經參與談判，但在另一科網巨企字節跳動加入爭奪後退出，而此次收購價只有此前Pico作價即約90億元人民幣的三分之一。對小米而言，遊戲手機屬小眾業務，且旗下紅米手機亦有意合併發展遊戲手機業務。因而對騰訊與小米來說，此次收購令雙方各取所需。

同場加映【iM會客室】22665、22709見小雙底？ 港股從此高枕無憂

 

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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