【大行報告】 商湯上市不足兩周累升近90% 惟遭麥格里唱淡 首予目標價4元

商湯（00020）近日成為大市焦點，上周二（4日）一度創9.7元高位，較招股價3.85元升1.5倍，今日（10日）最新報7.25元，上市至今累升88.3%。惟麥格理發表最新研究報告，首次覆蓋商湯，指基於16倍市銷率，予其「跑輸大市」評級及目標價4元，並認為其目前預測市銷率達33倍，估值過高。以現價計，意味潛在下行空間達44.8%。

該行指，商湯仍在處於AI商業化的初段，高研發成本或導致虧損，於2018年至2020年，收入累增86%，但期內研發支出亦增加了189%，因此預期，於2020年至2024年，其收入的複合增長率為36%至116億元人民幣，但至2024年前仍將因高營運成本錄得虧損。

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該行認為，商湯提出的4大垂直業務為人工智能商業化的最大希望，但在政府及國企市場上，已有兩大主導者海康威視（深：002415）及浙江大華佔據，在移動市場亦有美國虹軟科技，而在實現人工智能醫護方面的三級認證，商湯僅獲第二級。在市場分散下，該行認為經濟規模效應小，因此在研發方面的投資回報率未能在終端客戶方面體現。

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記者：郭秀慧