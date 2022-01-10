  • 19°C
香港時間 : 2022110日 (一) 16:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】 商湯上市不足兩周累升近90% 惟遭麥格里唱淡 首予目標價4元

股樓投資 15:49 2022/01/10

分享：

商湯（00020）近日成為大市焦點，上周二（4日）一度創9.7元高位，較招股價3.85元升1.5倍，今日（10日）最新報7.25元，上市至今累升88.3%。惟麥格理發表最新研究報告，首次覆蓋商湯，指基於16倍市銷率，予其「跑輸大市」評級及目標價4元，並認為其目前預測市銷率達33倍，估值過高。以現價計，意味潛在下行空間達44.8%。

該行指，商湯仍在處於AI商業化的初段，高研發成本或導致虧損，於2018年至2020年，收入累增86%，但期內研發支出亦增加了189%，因此預期，於2020年至2024年，其收入的複合增長率為36%至116億元人民幣，但至2024年前仍將因高營運成本錄得虧損。

【騰訊 700】 騰訊元旦實施「限遊令」 未成年玩家每晚「打機」最多一小時【見下頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

該行認為，商湯提出的4大垂直業務為人工智能商業化的最大希望，但在政府及國企市場上，已有兩大主導者海康威視（深：002415）及浙江大華佔據，在移動市場亦有美國虹軟科技，而在實現人工智能醫護方面的三級認證，商湯僅獲第二級。在市場分散下，該行認為經濟規模效應小，因此在研發方面的投資回報率未能在終端客戶方面體現。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

商湯科技（00020） 估值過高 目標價 海康威視（深：002415） 大行報告

上一篇文章

【第五波疫情】新舊客戶均可受惠 宏利延長「接種疫苗副作用免費保障」至6月30日

下一篇文章

【加強透明】Meta 推全新私隱中心　一站式設定 Facebook 五大私隱主題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢
【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款