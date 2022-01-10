【半導體產業】台積電營業額再創歷史新高 2021年盈利近1.6兆元

晶圓代工龍頭台積電 10 日公布 2021 年 12 月份營收，金額為台幣 1,553.82 億元，較 11 月增加了 4.8%，較 2020 年同期增加了 32.4%，為單月歷史新高紀錄。而2021年全年營收累積達為台幣 1 兆 5,874.15 億元，較 2020 年同期增加了 18.5%，也同樣創下歷史新高紀錄。

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近年台積電積極擴張廠房，除了已動工的美國亞利桑那州5奈米廠，於星期日（9日）晚間亦一併確認了日本及高雄擴廠計畫。在日本擴廠部分，預計會與SONY進行半導體合作，預計將於2022年開始興建，總資本支出金額達70億美元，其在2024年底前生產。高雄則會設立 7 奈米及 28 奈米製程晶圓廠，2022 年開始動工，2024 年量產，

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此外，根據專家估計，受惠於半導體需求持續強勁，市場對於晶圓代工產能需求仍舊熱絡的情況下，外商科技大廠對於台積電先進製程的產能在 2022 年將不間斷，相信台積電在2022年將不會出現任何淡季，有台灣傳媒，即將到來的 1 月 13 日台積電法說會(對法人投資機構的業績說明會)，預計將釋出對 2022 年全年半導體市場景氣，以及台積電未來的相關展望，並且預期 2022 年首季的營運目標。

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記者：鄭日棱