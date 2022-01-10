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【加密貨幣】AMD出手打擊礦工搶購顯卡熱潮 新顯卡RX 6500 XT設計不利於挖礦

理財智慧 17:02 2022/01/10

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隨著加密貨幣熱潮興起，加密貨幣礦工掃光了他們所能取得的每張顯卡，導致市場出現顯卡荒，消費者幾乎不太可能以正常定價買到任何顯卡。而AMD為此狀況特別推出了Radeon RX 6500 XT，這張即將上市的新顯卡，設計特點之一就是降低它對礦工的吸引力，同時保留做為入門級顯卡的實用性。

【半導體產業】台積電營業額再創歷史新高 2021年盈利近1.6兆元【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

AMD 在美國消費電子展（Consumer Electronics Show，CES 2022）期間，發表Radeon顯示產品全新產品以及技術，據外媒報導，RX6500XT在 1080p解析度並開啟高畫質設定模式下，能為玩家帶來比競爭對手平均高達35%的遊戲效能提升。AMD已經定在1月19日開賣RX6500XT，建議售價為199 美元（約1552港元）。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

據悉，RX6500XT沒有 8GB 版本，而且使用64位元記憶體介面，這2項因素使得RX 6500 XT不利於挖礦，因為挖礦對於記憶體介面的要求非常高，不只 AMD，Nvidia亦同樣採取措施限制其顯卡產品的挖礦能力，在2021年中旬發布GeForce RTX 3000系列搭配 LHR（Low Hash Rate，低算力）便為其中一個典型例子，然而硬體底層仍能提供很好的算力。因此有不死心的礦工們從更改BIOS設定、使用特殊軟體等多方嘗試，以繞過LHR的限制來恢復部分甚至全部的挖礦能力。

【樓市熱話】 自住樓現值750萬 港爸欲換1500萬樓 要求近地鐵及好校網 多次睇樓仍不合心感氣餒【下一頁

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記者：鄭日棱

科技產品 NVIDIA AMD

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