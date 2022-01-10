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【內房危機】世茂遭標普下調評級至B－、預告2月或再降級　萬科傳洽購資產、今彈兩成

股市 19:55 2022/01/10

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【內房危機】REDD：萬科與世茂正洽談資產處置　世茂彈逾25%

內房債務危機持續下，世茂集團 （00813） 上周傳出有信託產品違約，雖然今日有報道指，世茂正與萬科 （02202） 洽售資產，引發股價急升兩成，惟國際評級機構標普最新一口氣將世茂長期評級連降兩級至B－，反映公司流動性進一步惡化，並維持在負面觀察名單。

標普於去年12月才將世茂評級降至B+，不足一個月再次行動後，標普表示，由於持續的監管限制和艱難的市場環境，如果世茂沒有新的融資來源，可能無法改善，若公司無法快速出售和資產處置，管理其到期債務，2月底再調低評級的風險相當高，而且可能不止降一檔次。

標普指出，世茂處境不利，合同銷售遠弱預期，資產處置資金淨額遠低於100億至150億元人民幣，而且與銀行和信託公司的關係惡化，同時基本無法進入資本市場。該行預計，至去年11月底，世茂未受限現金水平161億元人民幣。

根據彭博匯總的數據，世茂未償還公共債券和貸款總額為1,105億港元。

世茂擬商討兩筆月底到期ABS展期　消息人士：不太可能在沒有信用增級下獲批，可見【下一頁】

世茂傳與萬科洽談資產處置　股兵大升兩成

財經智庫REDD引述消息人士稱，萬科與世茂近期正在洽談資產處置，報道引述世茂及萬科回應，兩者均表示沒有最新消息。世茂午後股價升幅擴大，彈逾25%，高見5.91元；收報5.6元，升19%。

早前有報道指，世茂有意出售全國資產，國企或成首批買家。

更多【內房危機】消息 

內房股今年走勢點睇？《開市追揸沽》為你分析市況【按此即睇】（附time code）

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

瑞銀指國企與民企內房分化更嚴重【下一頁】

相關文章：【內房賣產】雅居樂去年下半年出售14項非核心物業　套現28億元人民幣、股價升6%

相關文章：【內房危機】廣東省政府據報召房企開會推動項目收併購　涉奧園富力越秀等　奧園彈逾5%

港股 世茂集團（00813） 萬科企業（02202）

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