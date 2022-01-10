【人幣定存】1年人民幣定存最高息2.8厘 市場料存息減快加慢

▲ 今年開局第2周，竟多達14間大小港銀調整人民幣定存息，今天有5間作調整。

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

中港疫情惡化，難怪港銀的人民幣定期存款息減快加慢。今天（1月10日）暫有5間中小行調整存息，包括有4間加息1間減息，為2022年開局以來單日最多加息者，但新息率仍跟去年底的特惠息有距離。招商永隆新近上調半年期人幣定存年息0.1厘至2.3厘，但該行早前的特惠息有2.55厘。同樣，建行亞洲微加半年人幣定存年息0.05厘，新報2.2厘，惟原先該行的特惠息亦有2.55厘；建行亞洲3個月人幣定存年息則調升0.1厘至1.95厘，早前該存期的特惠息為2.35厘。至於大眾銀行亦提高半年或以下人幣定存年息，為今年首次掉頭稍加，目前旗下最高的人幣定存息，只是一年期的兩厘。而年初曾一減再減人幣定存息的華僑永亨，今亦全面酌量加短中長息。反觀，信銀國際今天減3個月人幣定存年息0.05厘至2.65厘。

此外，比併1年定存息率，素來打高息牌的南商，去年底旗下1年期人幣定存有2.8厘而居首。然而，經歷兩連減後，現時南商1年定存息率僅得2.6厘。富邦則力保1年人幣定存有2.8厘而獨霸高息王。

英鎊定存息最高12.88厘【下一頁】

市料存息暫易跌難大升，畢竟通關無期，高息吸存暫乏好出路。綜觀2022年迄今第2周，竟多達14間大小行調整人幣定存息率，其中以減息佔上風。當中息率一面倒獨加有3間，分別為恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） 齊勁加7天短存息，滙豐（HSBC）則微升3個月年息。相反，5行卻齊減息，當中交銀香港調低中長息，南商、上商及星展更全面降息。另有6行加減不一，例如信銀國際、華僑永亨、大眾銀行、招商永隆、渣打香港 （02888） 及建行亞洲。

除了傳統銀行外，人幣定存劈息浪更蔓延至虛擬銀行，富融（Fusion Bank）狠劈3個月期年息0.4厘至2.4厘，富融為工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行。

展望人民幣滙價，市料取决於美息走向，本周三（12日）美國公布去年通脹（CPI）將為關鍵。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今早回應本報查詢指，估計2021年12月美國整體通脹按年升6.9%，按月升0.4%。但扣除食品及能源的核心通脹，按月或升0.4%。

高盛上調今年聯儲局加息次數至四次【下一頁】

陳正犖補充，支持通脹的因素或與過去幾個月相似，居住價格持續偏強，大城市租金重返甚至超越疫情前水平。另外，預測考慮了12月份機票價格或上升3%的因素，但變種病毒擴散，稍後或將拖累出行需求及機票價格。

陳正犖今午又對媒體說，美國有可能提速於3月開始加息，今年加息4次，冀對應通脹。

信銀國際首席經濟師卓亮亦料，美國或最快於3月加息，令美元高企，但維持人民幣今年高低位介乎6.3到至6.55預測，年底目標為6.45。花旗的陳正犖則料，3個月到一年內人民幣約在6.35。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】3個月最高0.8厘 集友7天5.8厘延至月底

【美元定存】7天美元定存罕現8.5厘破頂息 港銀突爆加息搶客戰

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪