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恒生「聘用」虛擬KOL 　擔任形象大使　

商業 15:29 2022/01/10

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恒生是香港首間銀行透過虛擬KOL 角色擔任其數碼銀行的形象大使。（恒生提供圖片）

虛擬模特兒、虛擬主播愈來愈常見，恒生銀行今日亦宣布，將「聘用」虛擬KOL 角色擔任其數碼銀行的形象大使，希望表現如何讓科技和創新突破生活界限。

【在家工作】「超個性化」工作時代來臨　僱主僱員可達至雙贏

據恒生銀行介紹，虛擬KOL為 Hazel，是作為一名來自二次元、走進現實生活的角色。推動這個虛擬KOL 概念的恒生銀行客戶拓展及管理總監顧珈而表示：「我們希望Hazel 展現出一個擁抱年輕的形象。當我們著手創作Hazel時，我們訪問了近750 位年齡介乎18 至30 歲的年輕人，以更了解年輕一代的想法和生活態度， 並且將他們的喜好注入這個全新創作的角色之中。」

Hazel 就是一個25 歲的斜槓族（Slasher），興趣多多，且有不同擅⾧之處。（恒生提供圖片）

最終，Hazel 就是一個25 歲的斜槓族（Slasher），興趣多多，且有不同擅⾧之處。她既是一位插畫師、又是一位平面模特兒，同時更是一位夢想家。她鍾情於音樂和藝術，喜愛運動，尤其熱衷於瑜珈。

恒生銀行認為，Hazel 的生活哲學與年輕一代互相呼應，她嚮往獨立自主，熱衷追求刺激的生活，而且熱愛探索及勇於嘗新，無時無刻準備好抓緊新機會。 Hazel採用的生活態度就是「all of the above」（AOTA），恒生希望藉此反映在數碼銀行服務，例如透過線上線下無縫融合實體和數碼化的服務、利用線上預約個人化的諮詢服務等。

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責任編輯：葉泳珊

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