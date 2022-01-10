【合約工略】郵政署請客戶服務員 主要處理電話、電郵或書面查詢和投訴 月薪1.7萬

郵政署請客戶服務員，除了基本學歷要求外，須熟悉電腦操作及應用軟件，包括Word、Excel及PowerPoint，主要處理顧客的電話、電郵或書面查詢和投訴，工作地點為堅尼地城，工作時間為每週工作五天(星期一至六)共48小時，須於指定時段內輪班工作，分別為星期一至五上午8時30分至晚上7時，以及星期六上午8時30分至下午6時6分，當中包括1小時膳食時間。一切視乎運作需要，或需在星期日和公眾假期當值，實際工作時段和工作地點將由香港郵政按運作需要作出安排。職位將按非公務員合約條款聘用，合約為期一年，而完成合約後，且表現良好，可獲得約滿酬金。約滿酬金加上本署向強積金計劃作出的供款，相等於該合約期內所得底薪總額的10%。有意者請於1月12日前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。填妥的申請書須於截止申請日期或之前a)親身把填妥的申請表格[G .F .340 (3/2013修訂版)]投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至五上午七時三十分至下午六時三十分，星期六上午7時30分至下午1時30分(星期日及公眾假期除外);或b)以郵寄方式送達查詢地址。請於信封面上清楚註明「申請客戶服務員（郵件查詢）職位」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。請確保已貼上足夠郵資。所有申請書，如資料不全/不清楚、逾期遞交、郵資不足、以傳真或電郵方式遞交、或非使用指定的申請表格，均不獲處理。



申請人請盡量在申請表格上提供一個電郵地址，如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後四星期內接到通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加面試，則可能視作經已落選。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況以致需較長時間處理申請，申請人或會較遲接獲通知。

聯絡地址：香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓招聘組

查詢電話：2921 2532

截止申請日期(日/月/年)：12/01/2022 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂