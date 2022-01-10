【音樂串流平台】Spotify HiFi功能一拖再拖　官方：暫未能提供發布時間

▲ 2021年過去，Spotify到目前仍未發布任何消息，令不少期待功能推出而特意付費的Spotify用戶大感失望。（法新社圖片）

為對抗蘋果Apple Music的無損音質功能，Spotify於上年2月宣布，於2021年底前推出無損音質訂閱服務（Spotify HiFi），讓Spotify Premium用戶使用。惟2021年已過去，Spotify到目前仍未發布任何消息，令不少期待功能推出而特意付費的Spotify用戶大感失望。

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早前Spotify官方對此事作出回應，承諾會盡可能的情況下向用戶推出更新，並提供無損音質訂閱服務功能。但截至目前為止，Spotify仍未能公布服務準確的推出時間，亦沒有解釋推遲原因及研發進度。



事實上，蘋果去年5月宣布推出無損音頻與Dolby Atmos的Spatial Audio功能後，隨即在6月就向用戶提供了這些功能。加上據傳蘋果將在今年內，推出支援無線無損音樂播放的新 AirPods Pro 2，相信會令Spotify更難以與其競爭。

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責任編輯：黃顯晴