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【英國疫情】4成人非染新冠入院 前官員呼籲當作流感

環球社會熱點 15:09 2022/01/10

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Omicron變種在英國引發新一波疫情，但英媒引述住院數據，顯示英國近期約4成住院患者並非因感染新冠肺炎入院。有政府專家認為Omicron變種引發的症狀似乎較溫和，英國政府疫苗工作組前負責人更敦促政府應把新冠疫情當作流感般對待。

英國有一原因 民眾放足28日病假唔使醫生紙 【下一頁】

英媒引述國民保健服務（NHS）截至1月4日的數據指，英國約有1.3萬名住院患者確診新冠肺炎，但其中有4,845人的入院病因並非新冠肺炎。

至於倫敦作為Omicron變種個案重災區，更有45%確診新冠患者並非因為感染病毒而入院。

英國《衛報》引述政府緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員蒂爾德斯利（Mike Tildesley）指，米杜士堡（Middlesbrough）、Copeland、Redcar及Cleveland等地區的新冠個案按周增幅最大，而倫敦的確診個案升幅正在放緩。

他形容東北部、西北部和中部地區的住院人數升勢令人憂慮，不過住院患者平均住院時間變短，認為Omicron變種引發的症狀似乎比較溫和。

英國確診增逾14萬 官員續撐減隔離時間 【下一頁】

有批評人士認為英國目前有大量住院患者的主要病因並非感染新冠肺炎，會扭曲新冠疫情數字的準確性，使他們難以衡量病毒對NHS的真正影響程度。

有部分醫生認為大量檢測陽性個案出現，即使很多患者症狀輕微無需治療仍要入院，會為公營醫療系統帶來負擔。

英國政府疫苗工作組前負責人迪克斯（Clive Dix）認為，英國政府應該將新冠肺炎當作如流感這類風土病對待，重點阻止脆弱群體染疫後演變成重症。

迪克斯建議英國現在結束大規模新冠疫苗接種計劃，同時應該考慮何時停止檢測，沿用流感高峰期時控制疫情的做法。

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責任編輯：鄭錦玲

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