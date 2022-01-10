▲ 【大行報告】瑞信：阿里巴巴第三季經調整EBITDA料跌三成 降目標價至170元

阿里巴巴 （09988） 股價距高位仍有一段距離，瑞信認為，內地消費加速放慢，加上雲業務表現令人失望，拖累阿里巴巴客戶管理收入（CMR）表現，預期阿里巴巴第三季度整體收入按年增長10%，經調整EBITDA按年下跌三成，因低毛利率業務比例增加及加大投資，預期新業務虧損料擴大至208億元人民幣。

該行指，阿里巴巴未來有5大關注點：（1）內地直播帶貨KOL薇婭逃稅事件後，直播帶播的前景；（2）阿里近日組織架構變後的經營情況；（3）管理層對於內地整體消費需求的看法；（4）新業務對於阿里巴巴業績的影響程度；（5）公司支撐股價的行動。

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瑞信表示，現時市場對於阿里巴巴業績的預期偏低，估值亦不高，料對股價下行壓力有支持，相信阿里巴巴要待核心電商業務及中國宏觀消費有改善跡象，估值才有被重估的可能。

瑞信調低阿里巴巴2022至2024年每股盈利增長1%至9%，以反映消費前景疲弱、投資增加及競爭加劇，並降低目標價3.4%至170元，維持「跑贏大市」。

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