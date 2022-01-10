▲ 【大行報告】商湯自上市累升87% 惟麥格里唱淡首予目標價4元 潛在下行空間逾4成

商湯 （00020） 自去年12月30日上市以來已累升約87%。麥格里發表研究報告指，商湯仍在處於AI商業化的初段，高研發成本或導致虧損，認為商湯估值被高估，首予商湯目標價4元，評級為「跑輸大市」，按現價7.22元計，意味潛在下行空間約44%。

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商湯為內地領先AI平台，核心產品為AI基礎設施SenseCore，可以建立及訓練AI模型，適用於商業、智慧城市、消費、醫療保健和汽車行業。公司有四個主要業務，分別為智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車，佔2021年上半年收入39%、48%、9%及4%。但麥格里憂慮，來自客戶的經常性收入極少，除了本田，過去數年其他主要客戶時常有變。

同時，商湯的研發支出超出收入。麥格里指，於2018年至2020年，收入累增86%，但期內研發支出亦增加了189%。該行預期，於2020年至2024年，商湯在收入的複合增長率為36%至116億元人民幣，但基於龐大的資本開支，或會錄得淨虧損。

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該行認為，集團提出的四大垂直業務的確是最有希望實現人工智能商業化，但在政府及國企市場上，已有海康威視（深：002415）及浙江大華等主導者，移動市場則有美國科技公司虹軟科技。該行認為，在市場分散下，經濟規模效應小，故在研發方面的投資回報率未能在終端客戶方面體現。

該行提到，商湯的投資風險包括美國規管或為B類股投資者的利益帶來負面影響，或影響交易流動性及股價，並存在包括軟銀及阿里巴巴 （09988） 在內80多家IPO前投資者在六個月禁售期後拋售的風險。

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