【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？

香港地，買車容易養車難，每月支出很龐大，而停車場租金在供求失衡及通脹下愈來愈貴。近日有車位業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放租大埔天鑽車位，月租開價7,000元，結果引起網民譁然，認為租金已高得不能接受，但也有網民指出，其實本港其他新屋苑，車位月租甚至已升至8,000元水平，倒不如搭的士更化算。

根據該業主在帖文指出，該車位位於大埔天鑽，月租為7,000元，位於「LP1 6座旁」，業主形容車位「單邊、易泊及清洗方便」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

此帖引來不少網民回應，大部份認為該車位業主開價不合理，「呢個屋苑兩房單位租金16000-17000，租個車位要7000?」、「應該改搭的士仲化算，仲慳錢慳時間」、「住得天鑽都係貪佢樓價平過出面，仲要俾7000租個車位，我寧願加7,000元供柏傲莊仲方便」、「個車位可以泊到兩架，$3500一架就合理」。

延伸閱讀：【帶你睇盤】上車盤連企理裝修 三房叫價630萬 可借九成按揭

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

不過，也有網民認為近年新盤車位租金愈來愈貴，7,000元月租不算太過份，「呢邊車位一向都好貴，之前睇都5k起步」、「荃灣西海邊果堆新嘅都係咁貴，新樓車位比例少就係咁」、「荃灣西海之戀車位部份要$8,400/月，全城匯有些都要6,800-7,000」

鑽位於大埔山塘路8號，去年12月入伙，由於位於半山之上，位置遠離大埔火車站，所以有車出入自然較為方便，亦因此車位是一位難求。全個項目由17座組成，合共1,620個單位，地盤面積超過40萬呎，佔據了大半個山頭。

根據中原地產網資料顯示，天鑽現時放盤叫價由680萬至2,300萬元，平均呎價介乎15,209元至19,634元。另外單位放盤叫租為14,000至29,000元，平均呎租介乎28至39元，明顯較車位月租為平。

相關文章：

【樓市熱話】港女計劃抽居屋 被母親阻止 原因竟是將來要幫細佬供樓 嘆重男輕女感不忿

【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明