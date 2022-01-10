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【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？

理財智慧 17:24 2022/01/10

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香港地，買車容易養車難，每月支出很龐大，而停車場租金在供求失衡及通脹下愈來愈貴。近日有車位業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放租大埔天鑽車位，月租開價7,000元，結果引起網民譁然，認為租金已高得不能接受，但也有網民指出，其實本港其他新屋苑，車位月租甚至已升至8,000元水平，倒不如搭的士更化算。

根據該業主在帖文指出，該車位位於大埔天鑽，月租為7,000元，位於「LP1 6座旁」，業主形容車位「單邊、易泊及清洗方便」。

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此帖引來不少網民回應，大部份認為該車位業主開價不合理，「呢個屋苑兩房單位租金16000-17000，租個車位要7000?」、「應該改搭的士仲化算，仲慳錢慳時間」、「住得天鑽都係貪佢樓價平過出面，仲要俾7000租個車位，我寧願加7,000元供柏傲莊仲方便」、「個車位可以泊到兩架，$3500一架就合理」。

延伸閱讀：【帶你睇盤】上車盤連企理裝修 三房叫價630萬 可借九成按揭

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不過，也有網民認為近年新盤車位租金愈來愈貴，7,000元月租不算太過份，「呢邊車位一向都好貴，之前睇都5k起步」、「荃灣西海邊果堆新嘅都係咁貴，新樓車位比例少就係咁」、「荃灣西海之戀車位部份要$8,400/月，全城匯有些都要6,800-7,000」

鑽位於大埔山塘路8號，去年12月入伙，由於位於半山之上，位置遠離大埔火車站，所以有車出入自然較為方便，亦因此車位是一位難求。全個項目由17座組成，合共1,620個單位，地盤面積超過40萬呎，佔據了大半個山頭。

根據中原地產網資料顯示，天鑽現時放盤叫價由680萬至2,300萬元，平均呎價介乎15,209元至19,634元。另外單位放盤叫租為14,000至29,000元，平均呎租介乎28至39元，明顯較車位月租為平。

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記者：李兆明

 

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