▲ 【騰訊股價】騰訊據報擬收購小米系黑鯊科技 部署進軍元宇宙硬件？

騰訊 （00700） 據報擬收購小米投資的遊戲手機公司黑鯊科技。內媒《36氪》引述消息報道，小米持有黑鯊科技約46%股權，騰訊收購行動已獲得小米高層認同，而騰訊有意在收購後將黑鯊科技業務重點轉向生產VR（虛擬實境）設備，配合騰訊提供的內容，被為公司投資「元宇宙（Metaverse）」的新一步。

報道引述其中一名消息人士指，騰訊擬以估值約26億至27億元人民幣收購黑鯊科技，較黑鯊科技約30億元人民幣估值有折讓。騰訊目前未回應有關傳聞。

馬化騰2020年底提「全真互聯網」 騰訊去年註冊多個元宇宙商標

報道表示，騰訊若成功收購黑鯊科技，將會拼入由任宇昕主導的騰訊集團平台與內容事業群（PCG）。黑鯊科技2017年由小米注資成立，至今只推出加強遊戲功能的智能手機，公司聯合創始人兼現任CEO羅語週，曾任華為公司中國地區消費者業務副總裁。

自Facebook公司正式改名為Meta後，元宇宙概念被廣泛應用，騰訊近期註冊「王者元宇宙」、「天美元宇宙」、「QQ元宇宙」等商標也引起關注。朱克伯格近兩年大力提倡「元宇宙」概念，騰訊馬化騰也在2020年底已提出「全真互聯網」作為移動互聯網未來十年發展大勢，與元宇宙概念相似。

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