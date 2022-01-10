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石原里美宣布懷孕 今年春季預產期（第二版）

環球社會熱點 18:10 2022/01/10

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日本知名女星石原里美（或稱石原聰美）閃婚一年多後，周一（10日）宣布懷孕，將在今年春天晉升成新手媽媽。石原里美表示，未來將繼續做自己喜歡的事情。另外，石原里美亦向支持者表示感謝。

（第二版更新日經表現）

日本組合「嵐」雙喜臨門 櫻井翔與相葉雅紀各自宣布結婚 【下一頁】

現年35歲的石原里美通過經紀公司發表聲明，宣布自己已經懷上首個孩子，並處於懷孕的穩定階段，心情輕鬆，預產期是今年春天。

日經平均指數周一開市報28,711點，石原里美約在早上10時宣布有孕，當時報28,764點，其後一直下跌，中午約11時20分錄全日最低28,314點。其後一直未能收復失地，收市報28,487點。

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石原里美其後表示，未來會將孩子放在首位，但同時會繼續按照自己的節奏做喜歡的事情。石原里美同時亦向所有支持者表示感激。

日版「阿牧」林遣都結婚 與大島優子共諧連理 【下一頁】

石原里美在前年10月閃婚，宣布與圈外同齡男友結婚，至今未公開丈夫身份。她在2003年正式出道，其後憑藉日劇《失戀巧克力職人》表現廣為人知。

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責任編輯：李俊儀

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