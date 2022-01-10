昂山素姬兩項指控再判罪成 刑期增4年

緬甸法院自上月後，再次宣判緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬多項罪名成立，刑期共增加4年。雖然早前昂山刑期獲縮減，如11項控罪悉數罪成，昂山將被囚禁終身。

煽動及違反防疫裁定罪成 昂山素姬遭判囚4年 【下一頁】

法院周一（10日）宣判，昂山素姬違反出入口條例非法擁有對講機及訊號阻擋裝置，以及違反防疫規定，再次判處入獄4年。連同早前的判刑，昂山現時合共被判入獄6年。昂山盟友溫敏（Win Myint）早前亦獲刑，但隨後獲減刑，並允以軟禁替代。

昂山支持者批評，指控毫無根據，同時是阻止昂山重新掌握政權的手段，是軍方再次作假維持政權合理性。昂山現時面對共11項控罪，雖然她悉數否認控罪，但若所有指控被判罪成，她將被判處100年刑囚。

判刑僅3日 美籍男記者獲緬甸釋放（第二版） 【下一頁】

去年2月起，緬甸軍方發動政變，引發當地連續多日示威抗議。昂山自此被軍方扣押，一直未有再露面。同時，軍方亦連番以不同罪名起訴昂山素姬。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）數據顯示，自去年2月以來，軍方已經拘捕超過1.14萬人，並且最少有逾1,400人在示威中喪生。

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責任編輯：吳漢培