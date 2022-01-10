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【芯片荒】Canon受害　逾50款列印機型缺芯

科技 14:12 2022/01/10

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外媒報道指，Canon列印機當中的墨盒，因缺乏芯片去偵測墨水耗用情況，據悉現時多達50款列印機型，因芯片不足而受到影響。（官網圖片）

全球芯片荒問題仍然持續，除了對手機、遊戲機等電子用品供應鏈受到打撃外，連列印機亦意外成為受害者。外媒報道指，Canon列印機當中的墨盒，因缺乏芯片去偵測墨水耗用情況，據悉現時多達50款列印機型，因芯片不足而受到影響。

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外媒《AppleInsider》報道指出，因芯片不足影響，當中以商用多功能複合機型受影響為主。Canon也於官網表示，目前將會提供芯片裝置的列印機墨盒，並強調使用無芯片裝置的墨盒時並不會對列印品質造成影響，只會影響輔助功能的正常運作，如無法準確偵測墨水剩餘用量等。用戶可在官網支援頁面尋求協助。而情況將持續到芯片可穩定供貨之前，仍未知其他列印機製造商是否也遇到了同樣的供應問題。

配備芯片的列印機墨盒，可為列印機提供以下功能：包括幫助顯示剩餘可使用的墨水﹑提醒用戶更換墨水﹑確保用戶使用該公司的其下品牌的墨盒、及以防止用戶使用未經認證和非官方的第三方墨水。

據Canon歐洲官網公布「墨水匣」受影響的多功能印表機型列表清單如下：

  • imageRUNNER 1435i/1435iF
  • imageRUNNER 2625i/2630i/2645i
  • imageRUNNER ADVANCE 4525i/4535i/4545i/4551i, II and III
  • imageRUNNER ADVANCE C250i/350i/C351iF
  • imageRUNNER ADVANCE C255i/C355i/C355iF/C256i/356i
  • imageRUNNER ADVANCE C256i/356i II and III
  • imageRUNNER ADVANCE C3320i/3325i/3330i
  • imageRUNNER ADVANCE C3520i/3525i/3530i, II and III
  • imageRUNNER ADVANCE C5535i/5540i/5550i/5560i, II and III
  • imageRUNNER ADVANCE DX 4725i/4735i/4745i/4751i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 6000i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C257i/C357i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3720i/3725i/3730i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3822i/3826i/3830i/3835i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C5735i/5740i/5750i/5760i
  • imageRUNNER C1325iF/1335iF
  • imageRUNNER C3025i
  • imageRUNNER C3125i
  • imageRUNNER C3226i

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責任編輯：黃顯晴

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