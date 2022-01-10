【芯片荒】Canon受害　逾50款列印機型缺芯

▲ 外媒報道指，Canon列印機當中的墨盒，因缺乏芯片去偵測墨水耗用情況，據悉現時多達50款列印機型，因芯片不足而受到影響。（官網圖片）

全球芯片荒問題仍然持續，除了對手機、遊戲機等電子用品供應鏈受到打撃外，連列印機亦意外成為受害者。外媒報道指，Canon列印機當中的墨盒，因缺乏芯片去偵測墨水耗用情況，據悉現時多達50款列印機型，因芯片不足而受到影響。

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外媒《AppleInsider》報道指出，因芯片不足影響，當中以商用多功能複合機型受影響為主。Canon也於官網表示，目前將會提供芯片裝置的列印機墨盒，並強調使用無芯片裝置的墨盒時並不會對列印品質造成影響，只會影響輔助功能的正常運作，如無法準確偵測墨水剩餘用量等。用戶可在官網支援頁面尋求協助。而情況將持續到芯片可穩定供貨之前，仍未知其他列印機製造商是否也遇到了同樣的供應問題。

配備芯片的列印機墨盒，可為列印機提供以下功能：包括幫助顯示剩餘可使用的墨水﹑提醒用戶更換墨水﹑確保用戶使用該公司的其下品牌的墨盒、及以防止用戶使用未經認證和非官方的第三方墨水。

據Canon歐洲官網公布「墨水匣」受影響的多功能印表機型列表清單如下：

imageRUNNER 1435i/1435iF

imageRUNNER 2625i/2630i/2645i

imageRUNNER ADVANCE 4525i/4535i/4545i/4551i, II and III

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imageRUNNER ADVANCE C255i/C355i/C355iF/C256i/356i

imageRUNNER ADVANCE C256i/356i II and III

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imageRUNNER ADVANCE C3520i/3525i/3530i, II and III

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imageRUNNER ADVANCE DX 4725i/4735i/4745i/4751i

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責任編輯：黃顯晴