  • 20°C
香港時間 : 2022110日 (一) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

祖高域勝訴獲釋 澳洲強調保留驅逐權利 (第二版)

環球社會熱點 14:47 2022/01/10

分享：

澳洲墨爾本法院周一（10日）審理網球名將祖高域被當局取消簽證，面臨驅逐出境而提出上訴。法官認為祖高域獲澳網主辦單位醫療豁免接種新冠疫苗，而且在上周三（5日）抵境時已出示有關證明；但澳洲當局指即使祖高域上訴成功，政府保留將他驅逐出境的權利。

（第二版更新祖高域勝訴）

祖高域確診頭兩日 唔戴口罩出席多場公開活動 【下一頁】

法官凱利（Anthony Kelly）裁定，政府承認取消祖高域（Novak Djokovic）簽證前，沒有給予他足夠時間與外界商討。當局需撤回撤銷簽證決定，並要全數支付訴訟費用，以及容許祖高域在半小時內帶著護照及個人物品離開酒店。

政府代表律師表示，移民部長霍克（Alex Hawke）將考慮是否行使個人權力取消祖高域簽證。法官凱利指，若霍克決定行使權力，祖高域於未來3年都禁止入境澳洲，但他仍可就此提出上訴。

祖高域早前被澳洲當局取消簽證而提出上訴，當地法院周一開庭審理。法官凱利於庭上指，祖高域入境前已取得醫療豁免接種新冠疫苗，而且抵達墨爾本機場亦提供相關醫療豁免證明，更反問「他究竟還有什麼事可以做」。

其代表律師伍德（Nicholas Wood）質疑邊防局人員撤銷祖高域簽證的做法，透露澳洲當局於午夜拘留祖高域期間，要求他關掉電話。祖高域在早上6點被邊防局人員叫醒，在祖高域與澳網主辦單位及律師商討之前，就決定取消其簽證，然後才允許祖高域使用電話與外界聯絡。

伍德續指，祖高域於12月於上月16日確診新冠肺炎，符合取得醫療豁免接種新冠疫苗的資格，他在登機及入境前都提供醫療豁免證明。

祖高域上月確診新冠肺炎 發聲感謝世界各地支持（第二版） 【下一頁】

澳洲政府質疑祖高域的醫療豁免，指無法確保非本地居民取得簽證後，能順利入境當地。政府強調就算祖高域上訴成功，當局亦保留再次將他驅逐出境的權利。

據悉，澳洲政府代表律師會將稍後時間陳述取消祖高域簽證論據。

祖高域自上周三抵境墨爾本被取消簽證後，至今未有公開露面，據悉他被允許參與收看聽證會。雖然審訊以視像形式舉行，但有約50名支持者在澳洲聯邦巡迴及家庭法院（Federal Circuit and Family Court）聲援祖高域，部分手持塞爾維亞國旗及支持標語。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

英國有一原因 民眾放足28日病假唔使醫生紙
今日
英國有一原因 民眾放足28日病假唔使醫生紙
【英國疫情】Ikea減隔離期間員工薪金 針對未接種疫苗者
今日
【英國疫情】Ikea減隔離期間員工薪金 針對未接種疫苗者
【新冠疫苗】法國政府指出 疫苗護照比強制接種更有效
今日
【新冠疫苗】法國政府指出 疫苗護照比強制接種更有效
【Deltacron】英流行病學家質疑 或為實驗室交叉污染
今日
【Deltacron】英流行病學家質疑 或為實驗室交叉污染
【澳洲疫情】新冠確診突破百萬宗 逾半於過去一周錄得
今日
【澳洲疫情】新冠確診突破百萬宗 逾半於過去一周錄得

你可能感興趣

英國有一原因 民眾放足28日病假唔使醫生紙
今日 13:34
英國有一原因 民眾放足28日病假唔使醫生紙
【英國疫情】Ikea減隔離期間員工薪金 針對未接種疫苗者
今日 13:56
【英國疫情】Ikea減隔離期間員工薪金 針對未接種疫苗者
【新冠疫苗】法國政府指出 疫苗護照比強制接種更有效
今日 12:45
【新冠疫苗】法國政府指出 疫苗護照比強制接種更有效
網絡熱話 簽證 祖高域 澳洲 墨爾本 網球 塞爾維亞 疫苗 新冠肺炎 機場

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間15:00）

下一篇文章

昂山素姬兩項指控再判罪成 刑期增4年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】凱特迎40歲 美艷生日相致敬奶奶戴安娜
【英國王室】凱特迎40歲 美艷生日相致敬奶奶戴安娜
新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間15:00）
蓬佩奧半年減40公斤 近照曝光身形判若兩人（多圖）
蓬佩奧半年減40公斤 近照曝光身形判若兩人（多圖）
【新冠疫苗】印度8旬老伯連打12針 稱接種後病痛全消
【新冠疫苗】印度8旬老伯連打12針 稱接種後病痛全消
塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron
塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron
【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失
【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款