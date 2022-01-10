澳洲法院開審祖高域上訴 政府強調保留驅逐權利

澳洲墨爾本法院周一（10日）審理網球名將祖高域被當局取消簽證，面臨驅逐出境而提出上訴。法官認為祖高域獲澳網主辦單位醫療豁免接種新冠疫苗，而且在上周三（5日）抵境時已出示有關證明；但澳洲當局指即使祖高域上訴成功，政府保留將他驅逐出境的權利。

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祖高域（Novak Djokovic）早前被澳洲當局取消簽證而提出上訴，當地法院周一開庭審理。法官凱利（Anthony Kelly）於庭上指，祖高域入境前已取得醫療豁免接種新冠疫苗，而且抵達墨爾本機場亦提供相關醫療豁免證明，更反問「他究竟還有什麼事可以做」。

其代表律師伍德（Nicholas Wood）質疑邊防局人員撤銷祖高域簽證的做法，透露澳洲當局於午夜拘留祖高域期間，要求他關掉電話。祖高域在早上6點被邊防局人員叫醒，在祖高域與澳網主辦單位及律師商討之前，就決定取消其簽證，然後才允許祖高域使用電話與外界聯絡。

伍德續指，祖高域於12月於上月16日確診新冠肺炎，符合取得醫療豁免接種新冠疫苗的資格，他在登機及入境前都提供醫療豁免證明。

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澳洲政府質疑祖高域的醫療豁免，指無法確保非本地居民取得簽證後，能順利入境當地。政府強調就算祖高域上訴成功，當局亦保留再次將他驅逐出境的權利。

據悉，澳洲政府代表律師會將稍後時間陳述取消祖高域簽證論據。

祖高域自上周三抵境墨爾本被取消簽證後，至今未有公開露面，據悉他被允許參與收看聽證會。雖然審訊以視像形式舉行，但有約50名支持者在澳洲聯邦巡迴及家庭法院（Federal Circuit and Family Court）聲援祖高域，部分手持塞爾維亞國旗及支持標語。

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責任編輯：郭麗明