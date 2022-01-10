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恒指半日升近200點　滙豐升逾2%破頂

股市 13:30 2022/01/10

分享：

港股上周五升逾400點收市，今早承接升勢輕微高開30點，其後反覆升近200點；恒生指數半日升193點，收報23687點，大市半日成交額797億元。國企指數半日跌95點，收報8326點。

耀才證券研究部經理譚智樂指，恒指短綫如突破23600點，可上望24000點，但他認為恒指是短綫技術性反彈，第一季仍然看淡港股。

滙豐升逾2%破頂

滙豐 （00005） 今早股價升逾2%，一度破頂高見51.75元，創52周高位，半日收報51.4元。

美國加息縮表預期繼續升温，帶動本地銀行股造好，中銀香港 （02388） 今早升1.6%，一度破頂高見28.5元，半日收報28.35元；渣打升1.6%，半日收報51.5元。

**重溫《開市追揸沽》傳鬆綁內房股翻生？滙豐005破頂追唔追？**【按此－附time code】

科技股造好撐市　騰訊升逾2%

科技股今早造好撐起大市，科指半日升過百點，升107點，收報5611點。

騰訊 （00700） 股價升逾2%，美團 （03690） 升0.8%，京東 （09618） 升0.2%，阿里巴巴 （09988） 就微跌0.3%，表現偏軟。

快手 （01024） 股價今早升近一成，半日收報77.6元。快手獲大行中金引述，指快手上季度電商、廣告和直播收入將過超之前指引。

內房股升勢回軟　龍湖分拆上市升1%

內房上周傳出三條紅線有望鬆綁，內房股今早續升，不過升勢回軟，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 齊升，升0.2%至0.5%，碧桂園 （02007） 升逾1%。

龍湖 （00960） 計劃最快今年上半年分拆旗下的物管公司來港上市，消息帶動龍湖股價今早升1.2%，半日收報40.55元。

欄名 : 財經精點1分鐘

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快手—W（01024） 碧桂園（02007） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 中國海外發展（00688） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700）
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