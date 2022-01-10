【滙豐HSBC】滙豐推環球可持續多元資產入息基金　投資原則納入ESG評分因素

HSBC滙豐投資管理推出滙豐環球可持續多元資產入息基金，新基金將採用入息投資方案，專注投資在收益吸引的資產，同時亦會考慮ESG因素。基金即日起接受零售投資者認購，首次認購期至1月21日，同日開始交易。

基金的資產投資組合，旨在有較高的加權平均ESG評分及較低的加權平均碳強度評級。投資資產遍佈50個國家、配置超過30種貨幣。基金基礎貨幣為美元，另設港元、人民幣、加元、歐元、澳元及英鎊共6種貨幣類別。

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滙豐投資管理：經濟擴張周期風險資產有望提供合理回報

滙豐投資管理多元資產部聯席董事鍾志明預計，疫情後的復甦將持續，而在經濟週期的擴張階段，環球股票等風險資產可望提供合理的回報。由於估值不俗，新興資產今年具追落後空間，而環球多元資產投資組合有助掌握這些投資機遇，同時提供多元化效益並降低風險。

滙豐投資管理董事兼香港及中國分銷業務主管白韋恩（Alison Brown）表示，可持續投資在環球各地持續蓬勃發展，預計到2025年，環球ESG資產將達到53萬億美元。隨著越來越多投資者注意到ESG投資的優勢，他指留意到亞洲投資者在疫情憂慮下將投資焦點轉移到可持續資產。

他續指，新基金在香港註冊的平台上推出，以滿足亞洲區內、包括大灣區的客戶需求。

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