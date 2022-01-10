▲ 【開戶優惠】恒生自創「虛擬KOL」推廣數碼銀行 開戶最多獲4次iPhone 13 Pro抽獎機會

恒生銀行 （00011） 新招推廣數碼銀行服務，自創「虛擬KOL 」--Hazel 作為數碼銀行形象大使，形容是「邁向元宇宙的未來」。恒生銀行指，以二次元角色Hazel 走進現實生活，展現科技和創新突破生活界限。恒生銀行也繼而推出新開戶優惠，開立戶口最多可獲4次抽獎機會，有機會獲取iPhone 13 Pro（128GB），合共送出20部。

恒生銀行表示，即日起至3月31日推廣期，透過網上渠道，開立優進理財戶口、 證券戶口、 SimplyFund戶口或基金投資戶口，可各獲一次抽獎iPhone 機會，選取「 #All of the above」可有4次抽獎機會，連同登記個人e-Banking並使用指定網上理財服務及認購理財產品，另可獲獎賞總額最多1,860元。

圖看恒生開戶優惠和虛擬KOL Hazel

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虛擬KOL近年興起 恒生：創作Hazel曾訪問750名年輕人

「虛擬KOL」在近年逐興起，作為社交平台網絡紅人的分支，較有名的如日本虛擬網紅模特兒Imma、Kizuna AI，以至美國Lil Miquela，經營模式類似傳統網紅，各有特定「人物設定」，也不時與現實名人有互動。

恒生創作的Hazel也有其人物設定，是一名25 歲的斜槓族（Slasher），身兼插畫師、平面模特兒和夢想家，不單喜好音樂和藝術，也喜愛運動，尤其熱衷於瑜珈。

恒生銀行客戶拓展及管理總監顧珈而表示，著手創作Hazel時，訪問近750 位年齡介乎18至30歲的年輕人，以更了解年輕一代的想法和生活態度， 並且將他們的喜好注入這個全新創作的角色之中。

恒生期望以Hazel 宣傳線上線下融合的銀行服務，提供流動理財服務、清晰的概覽版面、財務分析、線上預約個人化的諮詢服務等。

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