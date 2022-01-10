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英國有一原因 民眾放足28日病假唔使醫生紙

環球社會熱點 13:34 2022/01/10

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英國政府早前宣布實施臨時措施，規定僱主只能在員工請病假28日後要求員工出示醫生紙。據悉，英國政府希望希望醫生專注於新冠疫苗接種計劃，推出上述臨時措施來減低醫生工作量。

【英國疫情】Ikea減隔離期間員工薪金 針對未接種疫苗者 【下一頁】

英媒報道，英國政府本來規定員工如果請病假多過7日，就需要提交醫生紙向僱主證明他們的病情。

但英國公共服務工會Unison早前發布通告，表示政府作出臨時調整措施。如果員工是在去年12月10日或之後請病假，僱主只能在員工請病假28日（包括非工作天）後要求員工出示醫生紙。

據悉，上述措施將實施至本月27日。

如果民眾需要隔離，政府會向部分低收入民眾提供500英鎊（約5,300港元）的檢測及追蹤津貼。

英國確診增逾14萬 官員續撐減隔離時間 【下一頁】

但有部分打工仔因無法請假而無視其陽性檢測結果。英國工會呼籲政府為民眾提供更多支援，確保感染新冠肺炎的人能留在家中。

不過保守黨國會議員Brendan Clarke-Smith憂慮人手短缺情況會惡化，呼籲政府取消臨時措施。他表示28日病假過長，認為民眾可能會濫用這項規則，也擔心會嚴重影響勞動力。

英媒指全國各地仍面臨人手短缺的情況，全國已有20多個國民保健服務（NHS）信託基金宣佈發生嚴重事件。而且學校、酒吧、餐廳及大量企業也報告出現人手不足的情況。

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責任編輯：鄭錦玲

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