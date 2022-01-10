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【內房危機】瑞銀：國企內房與民企內房分化更嚴重　民企內房像「銀行擠堤」般難翻身

股市 13:33 2022/01/10

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【內房危機】瑞銀：國企內房與民企內房分化更嚴重　民企內房像「銀行擠堤」般難翻身

多家內房股去年出現違約，瑞銀中國/香港房地產投資研究主管林鎮鴻認為，去年多達9間內地發展商違，佔內地房地產市場佔有率約一成，多宗內房違約下，無論是金融機構或有意置業人士，均對內房前景存疑，因此現時內地房地產市場最大問題是信心問題，預期行業會有更多併購交易出現。

瑞銀：三大因素拖累本港樓價今年跌5%【下一頁】

林鎮鴻稱，對買樓的人來說，未來將會更傾向買國企內房股的房子，而非民企內房股，估計國企與民企的分化更加嚴重，國企內房股的市佔率會上升，民企內房股的生存空間下降，而去年銷售大幅下滑的民企將更難翻身，境外融資渠道也會收窄，再融資存在壓力，形容就像銀行擠堤般。

「今年1月、3月及4月是境內及境外債的還款高峰期，或再有數間出現違約或重組，對內房股債也會有影響。」過去數年內房規模不斷攀升，表外負債增加，也是違約的重點。

廣東省政府據報召房企開會推動項目收併購【下一頁】

林鎮鴻表示，民企要融資，可以透過三個方法：（1）賣資產，其中可以出售香港項目，因香港市場仍有流動性，（2）賣物管業務，或賣商場或寫字樓收租物業；（3）主席或大股東對企業的支撐。

對於內房何時才有曙光，林鎮鴻稱，首先要度過債務高峰還債期，市場便能較清晰地知道那些民企可以留下來，同時待銷售端恢復，屆時發展商融資壓力會減少，但他估計銷售4月後會有逐步回復，因此短期對民企內房股看法較審慎。

更多【內房危機】消息    

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

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