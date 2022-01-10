【加強透明】Meta 推全新私隱中心　一站式設定 Facebook 五大私隱主題

Meta（美：FB）公司對於用戶私隱保護措施，一向備受各界爭議，該公司近日就宣布推出全新的「私隱中心」（Privacy Center）工具，讓用戶得以一站式設定五大私隱主題，包括共享、安全、數據收集、數據使用及廣告，試圖挽回部分用戶的信心，亦相信是為了進一步將來向元宇宙計劃鋪路。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色 增長股要等消息

Meta 透露私隱中心初期只會開放予「使用桌面版臉書的部分用戶」，在未來數月將陸續向更多用家開放，並追加臉書以外更多的程式以供設定。對不少用家來說，Meta 將所有私隱設定集中在同一位置，而非分布在不同選單中，設定上明顯更為透明及直接。

【延伸閱讀】【網絡監管】英國監管機構ICO 質疑Meta VR平台惹兒童安全問題

【延伸閱讀】【元宇宙】Meta元宇宙演唱會回響欠佳 專家：VR 體驗不理想

【政府工略】康文署招聘文化工作副經理 大學畢業即可一試 頂薪逾5.5萬元 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

符合資格用戶使用私隱中心的用戶，可於臉書桌面版中的「設定及私隱」中進行設定，而 Meta 公司亦承諾，未來會進一步更新私隱中心可以控制的項目。

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文