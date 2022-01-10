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【加強透明】Meta 推全新私隱中心　一站式設定 Facebook 五大私隱主題

理財智慧 14:19 2022/01/10

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Meta（美：FB）公司對於用戶私隱保護措施，一向備受各界爭議，該公司近日就宣布推出全新的「私隱中心」（Privacy Center）工具，讓用戶得以一站式設定五大私隱主題，包括共享、安全、數據收集、數據使用及廣告，試圖挽回部分用戶的信心，亦相信是為了進一步將來向元宇宙計劃鋪路。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色    增長股要等消息

Meta 透露私隱中心初期只會開放予「使用桌面版臉書的部分用戶」，在未來數月將陸續向更多用家開放，並追加臉書以外更多的程式以供設定。對不少用家來說，Meta 將所有私隱設定集中在同一位置，而非分布在不同選單中，設定上明顯更為透明及直接。

【延伸閱讀】【網絡監管】英國監管機構ICO　質疑Meta VR平台惹兒童安全問題

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符合資格用戶使用私隱中心的用戶，可於臉書桌面版中的「設定及私隱」中進行設定，而 Meta 公司亦承諾，未來會進一步更新私隱中心可以控制的項目。

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責任編輯：嚴浩文

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