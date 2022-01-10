【英國疫情】Ikea減隔離期間員工薪金 針對未接種疫苗者

英國新冠肺炎疫情持續，新增確診人數一直高企。全球最大家具品牌宜家家居（Ikea）表示，將減少英國未接種新冠疫苗員工隔離期的薪金。據報英國Ikea管理層表示，指不會嚴格執行新措施。英國媒體報道，Ikea並非首間實施減薪政策的企業。

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Ikea公司宣布，英國未接種疫苗僱員在隔離期間，每周獲得薪金將由平均400英鎊（約4,238港元），減至平均96.35英鎊（約1,021港元）。Ikea在英國擁有約1萬名員工，《衛報》報道指，當地管理層或不會嚴格執行措施，將為措施「減辣」。Ikea發言人表示，明白政策具有爭議，將考慮現實具體情況，鼓勵任何對於自身情況有疑問的員工和上司溝通。

報道指Ikea並非首間希望透過減薪，鼓勵僱員接種疫苗的企業。英國韋塞克斯水務公司（Wessex Water）上周請假員工數目增加1倍，公司周一（10日）開始實施減少隔離期間薪金政策。公司發言人透露，旗下絕大多數員工已接種疫苗，但作為1間提供基本服務的公司，需讓餘下員工接種保護身邊的人，公司允許僱員在工作時間預約疫苗接種。

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報道引述英國就業專家表示，英國法律在保護工人及反歧視方面規定十分嚴格，企業難以執行不打針不能工作的政策。惟英國當局規定， 醫護人員自去年11月開始強制接種疫苗。

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責任編輯：李俊儀