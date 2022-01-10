▲ 【疫苗接種】宏利延長「接種疫苗副作用免費保障」至6月底 至今批出近800宗索償申請

宏利宣布，延續自2021年1月起推出的「接種疫苗副作用免費保障」措施至今年6月30日。疫苗副作用免費保障包括住院前門診現金保障、住院現金保障及恩恤身故保障。宏利指，自疫情爆發以來，至今處理並批出接近800宗的索償申請。

1. 住院前門診現金保障

如受保客戶在接種疫苗後出現不良反應，於香港或澳門以門診方式諮詢註冊醫生，並於隨後的14日內住院且獲以下住院現金保障，將可獲得300元的住院前門診現金保障（最多1次）。

2. 住院現金保障

如受保客戶在接種疫苗後出現不良反應，並於14日內於香港或澳門住院，將獲得每日800元的住院現金保障，長達14日（只限1次住院）。

3. 恩恤身故保障

如受保客戶在接種疫苗出現不良反應後30日內，不幸因不良反應或其併發症於香港或澳門身故，將獲得20萬元的恩恤身故保障。

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