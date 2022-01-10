【經濟措施】銀保監副主席肖遠企﹕各國要思考疫情終結時如何退出非常規措施

▲ 中銀保副主席肖遠企表示，各國要思考疫情終結時如何退出非常規措施。

中國銀保監會副主席肖遠企表示，在疫情期間，不同政府採取多項措施應對疫情衝擊。當疫情終結時，要思考如何退出這些措施，重返後疫情的「新常態」，並確保當中過程順利穩定。

肖遠企提到，財政刺激及寬鬆貨幣措施回歸正常是很大挑戰，要考慮的包括退出時間、步驟、程序及規模。「現在主要經濟力量非常急需全面合作及協調，共同尋找解決方法及路線圖。」他表示。

通脹、全球供應鏈與氣候變化構成挑戰

肖遠企又談及全球高通脹的情況，指無論通脹是暫時性與否，全球經濟體仍處於疫情當中，經濟未完全復甦下面對物價大升的問題，而個別經濟體更面對能源短缺情況。他續指，目前消費者與企業需付出更高價格購買商品，惟民眾的工資及收入維持不變，部份甚至惡化，有關情況可能會導致社會不穩，因此是時候討論如何令通脹受控。

他又關注全球供應鏈變化，指有關情況限制生產與產品運送，已構成了大問題之餘，持續時間亦較預期長。肖遠企指，各國是時候討論該問題，最終目標是將商品成本減至最低，並推動商品及服務的送遞。

最後，他提到氣候變化的挑戰，談及過去十年極端天氣災害的發生得更為頻密。金融範疇上，他指可透過增加對綠色企業的投資應對，並推動碳排放交易。他續指，有需要就此提升保險密度與深度，香港可受惠內地再保險需求上升，因本港是亞太區再保險的傳統中心，能提供專業的金融服務，如評級服務、自然災害評估模型、律師、精算師及投資經理。

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本報記者﹕余倩敏