【台積電TSM】台積電12月營收大增32%、盤前升2%　蘋果高通等據報預付逾400億港元

▲ 【台積電TSM】台積電芯片有多搶手？ 蘋果高通等預付將逾400億港元

全球芯片代工龍頭台積電（美：TSM，台：2330）公布12月營收報告，台積電單月收入按年增32%至1553.82億元新台幣（約438億港元），相當於按月增4.8%。以2021年全年計，台積電營收入按年增18.5%至15,874億元新台幣（約4,474億港元）。

台積電上月、第4季以至全年營收都創下新高，台積電美股盤前升2%，暫報126.12美元。台積電料周四（13日）舉行法說會，將提及2022年營運展望、資本支出等計劃。

台媒：台積電預付金額料增至1500億新台幣

台灣傳媒在台積電公布12月數據前報道，而蘋果（美：AAPL）、高通（美：QCOM）等巨頭為保貨源穩定，向台積電的預付金額持續增加，料最新可達1500億新台幣（約422億港元）的歷史新高，令台積電收入增長更為明朗。台積電最新12月營收數據，未交代第4季財季報表詳細表現。

據市場分析機構Susquehanna Financial Group最新估算，由訂購至交付的芯片交貨期升至25.8周，按年再增6日，反映即使疫情持續多時，芯片供應緊張情況在去年未有大改進。

台灣經濟日報報道，台積電近兩年的預收款穩定增長，至去年9月底，預收款項達1063億元新台幣，料金額或將達1500億元新台幣，引述半導體業界消息指，上游產能供不應求引發下游激烈競爭，終端廠商只好提前預訂「先下手為強」，令台積電能全年無淡季。

不過，芯片緊張令多國企業加緊投資，台積電也預告將大額資本支出，去年12月宣布要投資約1萬億新台幣（約2800億港元）。

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