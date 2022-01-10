  • 20°C
香港時間 : 2022110日 (一) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡監管】英國監管機構ICO　質疑Meta VR平台惹兒童安全問題

商業 13:07 2022/01/10

分享：

Meta已經承諾實施一項5,000萬美元的計劃，以確保開發metaverse（元宇宙）時遵守法規和法律。（資料圖片）

市面上的VR平台及裝置欠缺家長監護功能，曾引致不少兒童虐待及騷擾事件，因此備受爭議。近日，科企Meta推出的VR裝置及服務亦正面臨兒童安全處理上的審查。據《衛報》報道，英國資訊專員辦公室（Information Commissioner's Office, ICO）正計劃與Meta就Quest 2 VR頭盔是否符合最近制定的兒童守則，開展進一步討論。

報道指，ICO希望確定Meta的VR裝置及服務是否足以保護兒童的私隱和數據安全。而制定該項兒童守則的線上安全組織5Rights基金會主席Baroness Beeban Kidron表示，擔心兒童太容易登錄Meta的平台，而遭受虐待、騷擾以及接觸不雅內容的風險。

【元宇宙】Meta元宇宙演唱會回響欠佳 專家：VR 體驗不理想

雖然登記Facebook賬戶的用戶至少需要13歲，但這並不意味著該公司會遵從守則要求進行年齡審查。兒童只需在登記頁面剔上已符合年齡要求的選項，就能夠進入具有潛在危險的VR聊天室。

Meta：確保開發metaverse時遵守法規和法律

Meta發言人表示，該公司「致力於遵守兒童守則，並深信其VR硬件符合該守則的要求。」並且強調，服務條款不允許13歲以下兒童使用這些產品，但就沒談及對兒童太容易忽視該守則的擔憂。Meta已經承諾實施一項5,000萬美元的計劃，以確保開發metaverse（元宇宙）時遵守法規和法律。

【元宇宙】郭明錤預計今年Meta VR 裝置出貨量增至1200萬　舜宇光學、玉晶光有份供應透鏡組件

此外，如果ICO發現Meta違反了守則，除可對其發出警告，也可以對Meta處以固定金額的罰款，最高可達1,750萬英鎊（約1.8億港元），或高達其全球營業額的4%，即100億美元（逾780億港元）。因此在加強VR中的兒童安全問題上，為了保護公司的財務狀況，Meta理應是面對一定壓力。

責任編輯：陳卓賢

相關文章

【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
2022/01/05
【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
【元宇宙】VR平台恐影響兒童身心發展　海外團體斥發布不良訊息
2022/01/04
【元宇宙】VR平台恐影響兒童身心發展　海外團體斥發布不良訊息
【美股焦點】Google、Meta 被指刁難用戶關Cookie遭法國罰逾15億港元　若不更正每日罰88萬
2022/01/06
【美股焦點】Google、Meta 被指刁難用戶關Cookie遭法國罰逾15億港元　若不更正每日罰88萬
【AAPL】防Meta等對手挖角　蘋果罕有豪派花紅高達140萬
2021/12/29
【AAPL】防Meta等對手挖角　蘋果罕有豪派花紅高達140萬

你可能感興趣

【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
11:32 2022/01/05
【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
【元宇宙】VR平台恐影響兒童身心發展　海外團體斥發布不良訊息
10:30 2022/01/04
【元宇宙】VR平台恐影響兒童身心發展　海外團體斥發布不良訊息
【美股焦點】Google、Meta 被指刁難用戶關Cookie遭法國罰逾15億港元　若不更正每日罰88萬
17:21 2022/01/06
【美股焦點】Google、Meta 被指刁難用戶關Cookie遭法國罰逾15億港元　若不更正每日罰88萬
硬件 創新科技及應用 科技產品 Facebook AR VR 元宇宙 Meta

下一篇文章

【在家工作】「超個性化」工作時代來臨　僱主僱員可達至雙贏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【禁晚市堂食】限聚令收緊食肆周五營業至晚上6時　酒樓料生意損失一半
【禁晚市堂食】限聚令收緊食肆周五營業至晚上6時　酒樓料生意損失一半
【麥當勞】麥當勞聯乘My Melody　粉紅攻勢由1月10日開始　新推黃金菠蘿雞堡 （多圖）
【麥當勞】麥當勞聯乘My Melody　粉紅攻勢由1月10日開始　新推黃金菠蘿雞堡 （多圖）
【知識產權】Google被判侵害Sonos聲音專利　部分產品將禁止進口美國
【知識產權】Google被判侵害Sonos聲音專利　部分產品將禁止進口美國
【與客同行】3香港為檢疫客戶打氣　隔離檢疫免費300GB本地數據
【與客同行】3香港為檢疫客戶打氣　隔離檢疫免費300GB本地數據
【SmarTone】SmarTone支援強制隔離客戶　安排額外100GB本地數據及無限本地通話
【SmarTone】SmarTone支援強制隔離客戶　安排額外100GB本地數據及無限本地通話
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款