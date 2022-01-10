【網絡監管】英國監管機構ICO　質疑Meta VR平台惹兒童安全問題

▲ Meta已經承諾實施一項5,000萬美元的計劃，以確保開發metaverse（元宇宙）時遵守法規和法律。（資料圖片）

市面上的VR平台及裝置欠缺家長監護功能，曾引致不少兒童虐待及騷擾事件，因此備受爭議。近日，科企Meta推出的VR裝置及服務亦正面臨兒童安全處理上的審查。據《衛報》報道，英國資訊專員辦公室（Information Commissioner's Office, ICO）正計劃與Meta就Quest 2 VR頭盔是否符合最近制定的兒童守則，開展進一步討論。

報道指，ICO希望確定Meta的VR裝置及服務是否足以保護兒童的私隱和數據安全。而制定該項兒童守則的線上安全組織5Rights基金會主席Baroness Beeban Kidron表示，擔心兒童太容易登錄Meta的平台，而遭受虐待、騷擾以及接觸不雅內容的風險。

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雖然登記Facebook賬戶的用戶至少需要13歲，但這並不意味著該公司會遵從守則要求進行年齡審查。兒童只需在登記頁面剔上已符合年齡要求的選項，就能夠進入具有潛在危險的VR聊天室。

Meta：確保開發metaverse時遵守法規和法律

Meta發言人表示，該公司「致力於遵守兒童守則，並深信其VR硬件符合該守則的要求。」並且強調，服務條款不允許13歲以下兒童使用這些產品，但就沒談及對兒童太容易忽視該守則的擔憂。Meta已經承諾實施一項5,000萬美元的計劃，以確保開發metaverse（元宇宙）時遵守法規和法律。

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此外，如果ICO發現Meta違反了守則，除可對其發出警告，也可以對Meta處以固定金額的罰款，最高可達1,750萬英鎊（約1.8億港元），或高達其全球營業額的4%，即100億美元（逾780億港元）。因此在加強VR中的兒童安全問題上，為了保護公司的財務狀況，Meta理應是面對一定壓力。

責任編輯：陳卓賢