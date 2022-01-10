▲ 【香港樓市】瑞銀林鎮鴻：三大因素拖累本港樓價今年跌5% 新香港人買樓意慾相對較高

美國加息今年展開，瑞銀中國/香港房地產投資研究主管林鎮鴻認為，受美國加息、內地經濟放緩及移民導致人口持續流出的憂慮下，預期今年本港住宅樓價跌5%，前景審慎，相對偏好於零售地產，最看淡寫字樓前景。

瑞銀預期今年美國只加息一次，林鎮鴻指，由於該行估計只加息一次，暫仍難扭轉供樓平於租樓的局面，但基於今年一手樓預售供應料按年增加五成，當中中資發展商供應增加，再加上內地持續監控資本外流，故看淡今年樓價表現。

「現時新香港人佔本港一二手樓的買樓比率約12%，由於他們在港置業的意慾較高，預期未來佔比會增加，但仍難以抵銷其他負面因素。」

林鎮鴻稱，過去港樓升，主要源於利率低企，但瑞銀預期聯儲局將於2023及2024年各加息兩次，意味低息環境未必持續。

瑞銀料中港第二季通關，林鎮鴻指，即使中港重新開通，香港零售額也不會重回2018年高水平，料仍較當時低10%，因過去2至3年疫情下，全球奢侈品的品牌及內地人的消費習慣也出現改變，奢侈品牌紛在內地開設旗艦店，而海南免稅區也會對香港奢侈品及旅遊零售有影響，故開關對本港零售恢復會較以前緩慢，預期今年本港零售銷售升6%。

寫字樓方面，今年至2025年會有較多新增供應，集中於九龍東，而中環明年會有兩幢新寫字樓落成，對寫字樓供應較大壓力，預期今年寫字樓租金有0%至3%增長。

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