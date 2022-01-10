【新冠疫苗】法國政府指出 疫苗護照比強制接種更有效

面對新冠肺炎變種病毒Omicron威脅，全球加緊接種疫苗。法國政府日前表示，就提高接種疫苗率而言，疫苗護照比強制接種更有效。法國國會現正商討，收窄只准接種疫苗人士進入公共場所。

歐洲多國反疫苗示威 法國人揚言要「激死」馬克龍 【下一頁】

法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）周日（9日）受訪時指出，疫苗護照措施比起強制接種，更能提高疫苗接種率，並強調收緊健康碼要求起作用。阿塔爾表明，法國將持續向未接種人士「施壓」（put pressure）。

阿塔爾同日表示，過去一周已作破紀錄逾千萬次新冠檢測，政府打算增加醫護人手，應付近日急升的需求。但一眾實驗室警告，難以維持現時的檢測率。

因應Omicron變種肆虐，法國現時要求民眾進入餐廳﹑酒吧及乘坐國內跨州火車時，需要展示疫苗接種證明或陰性檢測報告。但法國國會現時正商討，收窄至只接受疫苗接種證明。

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總統馬克龍（Emmanuel Macron）此前曾揚言，要「激怒」未接種人士。但言論惹起部分民眾不滿，上周六（8日）近10萬民眾上街示威，反過來揚言要「激死」馬克龍。

法國國家健康與醫學研究院（National Institute of Health and Medical Research）表示，每10名未打疫苗人士中，4人因難以獲得相關醫療服務而選擇不接種疫苗。

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責任編輯：吳漢培