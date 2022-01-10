【foodpanda優惠】foodpanda推pandapro新會員1元首月月費優惠　30日無限次免運費

▲ foodpanda推pandapro新會員1元首月月費優惠 30日無限次免運費

外賣平台foodpanda香港為慶祝新品牌角色「Pau-Pau」亮相，推出pandapro新會員1元月費，享30日內無限次免運費、其他優惠則有外賣自取低至6折、foodpanda mall指定商店及24小時網上超市pandamart亦送上50元優惠碼「WFH50」。

1元月費只限於即日起登記的首20,000名pandapro新會員的首月月費，30日內無限次免運費為1月限時優惠，適用於滿120元（不連運費）的訂單，其他會員優惠包括超過3000間氣餐廳外賣75折優惠、外賣自取額外95折及每月2張pandamart9折優惠券等。

海港城平日5時後餐飲堂食或外賣滿300元享7小時免費泊車，滙豐信用卡簽賬另可享優惠，看【下一頁】

其他優惠包括：

1）foodpanda指定餐廳外賣自取，將低至6折優惠，指定餐廳包括譚仔三哥、壽司郎、 丸亀製麵、齊柏林熱狗、大快活等。

2）於周五至日，於指定餐廳訂購美食外賣滿300元，輸入優惠碼「TGIW50」即減50元，先到先得，用完即止。

3）於pandamart購買食品雜貨，或於foodpanda mall訂購AEON、一田超級市場、U購select或崇光百貨，訂購滿300元，輸入優惠碼「WFH50」即減50元；先到先得，用完即止。

4）於foodpanda mall上首次購買屈臣氏產品滿100元，輸入優惠碼「FPWATSONS」即減30元。

5）於foodpanda mall上好餸到家訂購街市新鮮肉類、海鮮及蔬菜等產品滿200元，即可享七五折優惠。

6）pandamart逾100款精選貨品低至八折優惠，包括零食、急凍肉類及飲品等。

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