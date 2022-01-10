【美股期貨】納指期貨跌逾1%　Tesla盤前跌穿1000美元（不斷更新）

市場觀望周三通脹數據及聯儲局官員講話，美股期貨偏軟，道指期貨跌13點，納指期貨跌近0.4%。美國今日將會公布11月批發庫存數據，另美股本周將率先踏入業績期。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】10年債息升穿1.8厘 本周聚焦通脹數據、鮑威爾今年首度公開露面

即市走勢︰

【21：53】道指期貨跌86點，納指期貨跌1.1%。

【19：57】道指期貨跌13點，納指期貨跌近0.4%。

【12：27】【美國加息】高盛上調今年儲局加息次數至四次 料7月開始縮表

【12：23】道指期貨升15點，報36247點；標指期貨升4點，報4681點；納指期貨升50點或0.3%，報15642點。

【07：30】【美國債息】格羅斯：是時候保守投資 10年美債息達兩厘、期望雙位數回報不現實

【07：30】美國12月「非農」數字再次不及預期一半，但最新失業率下降和工資漲幅超預期，可能增加通脹壓力，促使聯儲局加快加息和縮表。道指上周五最多跌124點，收市跌4點，報36231點；標指跌19點，報4677點；納指跌144點，報14935點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩