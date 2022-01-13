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【美股市況】道指納指倒跌 標指續揚 Tesla漲逾2.5%（不斷更新）

股市 00:22 2022/01/13

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美股動態不斷更新

美國通脹符預期，12月CPI按年升7%，雖然再創近40年新高，但符合華爾街的預期。美滙趨弱報95.3，下跌約28點子。10年期美債息回吐，報1.715厘。道指一度升逾百點，納指曾升0.7%，惟其後雙雙倒跌 ; 標指續揚 .

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【0：22】道指倒跌55點，納指倒跌0.1%，標指升逾0.2%。Tesla漲逾2.5%

【23：01】道指升163點，納指升逾0.8%，標指升逾0.6%。

【22：30】美股開市，道指升120點，納指升0.7%，標指升18點或0.4%。

【21：52】道指期貨升144點，納指期貨升逾0.7%。

【21：30】【美國經濟數據】美國12月CPI按年升7%　符預期

【18：40】道指期貨升29點，納指期貨升逾0.2%。

【12：35】道指期貨升38點，報36290點；標指期貨升3點，報4716點；納指期貨跌2點或0.01%，報15842點。

【11：41】【Omicron】摩通戴蒙警告紐約員工　「不打針或不出糧」

【08：41】【滴滴出行】滴滴據報與港交所就上市事宜開始非正式磋商

【08：00】「新債王」岡拉克：持續通脹下　美國經濟「衰退壓力」正加劇

 

==以下1月11日（周二）股市==

儲局釋出更多政策訊息，以遏制通脹飆升，符市場預期 ，加上英國疫情可能見頂，油價抽高超過4%，美10年債息由上日的1.8厘高位回軟，美股周二先跌後回升 ； 道指收復近300點失地，中段轉升，納指反彈超過1.4%。

即睇美股收市：

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道指收市升183點，報36252點；標指升42點，報4713點；納指升210點，報15153點。10年債息報1.741厘。油價向好，紐約期油升4.18%，報81.5美元。

波音升3.2%，蘋果抽高1.7%；特斯拉回升0.6%。

獲提名連任儲局主席的鮑威爾（Jerome Powell），在出席國會聽證會的講稿中表示，儲局將防止高通脹變得根深蒂固（entrenched），如果看到通脹持續時間比預期的要長，必須在更長時期內更多次加息，儲局將這樣做，會使用工具來令通脹重回目標。他又謂2022年將實現政策正常化，在3月底結束資產購買計劃，今年晚些時候可能會允許開始縮表，這次削減資產負債表將比上一輪周期「更早更快」。

市場對美國3月加息可能性提高至近90%，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克（Raphael Bostic）指，儲局應至少從3月開始加息3次，並因應通脹升溫而需要加息4次，又認為應在首次加息後「相當快」開始縮表，遏制通脹飆升。

摩根士丹利預測，北美的Omicron浪潮可能會在3至6周內達到頂峰。在最樂觀情況下，此輪疫情可能會在1至2周後達到峰值，最悲觀情況下可能最晚8周後觸頂。

華爾街傳奇交易員Paul Tudor Jones表示，鮑威爾將遏制通脹上升，因此多類資產將面臨挑戰。預計隨著緊縮周期的展開，大宗商品的表現將遠超金融類資產。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰


【02：28】現貨黃金漲幅擴大至1%，高見1819.03美元。

【02：28】道指升94點或逾0.2%；納指升174點或逾1.1%；標指升21點或逾0.4%

【02：03】通用汽車（美：GM）針對二手車推出Carbravo數字零售平台。

【01：37】紐約原油期貨日內大漲4.%，現報81.36美元。

【01：08】美股晶片股走高，美國像素（美：PXLW）漲超9%，AMD（美：AMD）漲5%，賽靈思（美：XLNX）漲近4%，台積電（美：TSM）漲2.5%，恩智浦半導體（美：NXPI）漲2.16%，高通（美：QCOM）漲1.89%

【01：05】滙豐下調2022年黃金價格預期至1723美元（之前預計為1740美元），因全球經濟增長、且收益率上揚。

【00：45】美國三大股指悉數轉漲，標指漲0.2%，納指漲幅擴大至1.2%，升179點；道指升47點

納斯達克100指數的成分股中，Illumina漲超10.8%，京東ADR漲超9.5%，拼多多ADR漲超7.3%，網易ADR也漲超3.6%，相比之下，ASML則跌超1.1%，Moderna跌3.8%部分地回吐上日漲幅。

【00：33】紐約原油期貨站上81美元，漲3.54%。倫敦布蘭特原油期貨漲幅擴大至3.2%，報83.46美元。

【23：07】納指倒升近0.3%，道指跌205點。

【22：30】美股開市，道指跌6點，納指跌0.2%，標指跌2點。

【18：26】聯儲局主席鮑威爾今晚出席聽證會。美股期貨直線向上，道指期貨升108點，納指期貨升0.67%。

【16：57】道指期貨升21點，納指期貨升4點。

【12：23】道指期貨升5點，報36074點；標指期貨升不足1點，報4671點；納指期貨跌6點或0.04%，報15608點。

【11：35】【鱷王觀點】橋水達利奧﹕美國也需要「共同富裕」　重申現金非安全投資

 

==以下1月10日（周一）股市==

美國加息預期升溫，美10年期債息曾升穿1.8厘，創兩年高位，其後回順，加劇美股波動。納指一度瀉405點或2.7%，尾市倒升 ； 道指曾挫591點，跌幅逐步收窄。
10年債息回順至1.771厘，道指收市跌162點，報36068點；標指跌6點，報4670點；納指升6點，報14942點。

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特斯拉股價曾跌4.6%，低見980美元，收市轉升3%。「科技股女股神」Cathie Wood的旗艦基金ARKK亦先挫後穩。

儲局主席鮑威爾將於周二出席參議院的提名聽證會，市場人士預期，參議院銀行委員會成員將針對加息、縮表與金融監管等問題，對鮑威爾進行質詢。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，聯儲局今年加息次數可能不止4次，但今年經濟增長可能是上世紀二十年代大蕭條以來最佳增幅，優於市場預期。

有「新興市場之父」稱號的麥樸思（Mark Mobius）警告，在通脹可能創下逾7%，以及貨幣供應去年大增30%的情況下，美債息將顯著上揚，因為在債息低於通脹率下，投資者不會購買債券。

面對通脹威脅，歐股走低，Stoxx 600收市挫1.5%，科技股瀉3.6%，銀行股逆市漲0.2%。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】10年債息升穿1.8厘　本周聚焦通脹數據、鮑威爾今年首度公開露面

即市走勢︰

【02：28】據市場消息，曾被視為股神巴菲特左右手的辛普森（Louis Simpson）去世，享年85歲。

【02：20】歐債收益率周一 漲跌各異

歐市尾市，德國10年期國債收益率漲1.0個基點，報-0.034%，盤中交投於-0.56%至-0.024%區間。法國10年期國債收益率跌0.1個基點，報0.285%。英國10年期國債收益率漲1.2個基點，報1.190%。意大利10年期國債收益率跌2.7個基點，報1.286%。西班牙10年期國債收益率跌0.2個基點，報0.646%。希臘10年期國債收益率漲3.0個基點，報1.567%。

【02：13】美股午市沽壓稍減， 道指跌幅收窄至不足400點，暫跌393點或1.1%；納指跌271點或1.8%；標指跌68點或逾1.4%

【02：08】歐洲債市：意大利國債表現突出 德國國債小幅走低；
意大利國債跑贏其他歐元區國債，意大利-德國國債收益率差收窄4個基點。美國國債下跌的帶動下，德國國債收益率小幅走高，距離達到正值僅有咫尺之遙。較長期意大利國債上漲，10年期債券收益率下跌3個基點。英國國債收益率在早盤上漲後回落，5年期債券收益率有望自2019年3月以來首次收於1%以上

【01：59】據市場消息，蘋果（AAPL）應用商店開發者在2021年盈利約600億美元，應用商店從過去到現在累計創造2600億美元的收入。

【01：56】老虎環球基金去年虧損了7%，這是自2016年以來首次出現年度虧損

【01：54】輝瑞針對Omicron的疫苗三月推出， Moderna簽署秋季疫苗大單

輝瑞公司CEO Albert Bourla表示，公司將在三月推出針對Omicron的疫苗，公司已經在著手量產。Moderna公司CEO Stephane Bance稱，公司正在為今年秋天開發一種針對Omicron的加強針，它將很快進入臨床試驗。Moderna已簽署價值185億美元的預購協議。

【01：45】市場消息透露， 半導體公司AXT Inc.宣布正式申請上市，其第四季度營收初步數據為3600萬至3700萬美元，此前預期為3400萬至3600萬美元

【01：39】美國30年期國債收益率跌至2.11%，刷新日低

【01：37】紐約原油期貨回落至78美元下方，跌1.15%。

【01：04】納指跌幅略收窄至2%，暫跌298點；道指跌逾1.3%或485點；標指跌逾1.5%或72點

【01：01】部分熱門中概股走高，嗶哩嗶哩（美：BILI）漲7.57%，愛奇藝（美：IQ）、汽車之家（美：ATHM）漲超5%，中通快遞（美：ZTO）漲超4%，貝殼（美：BEKE）、百濟神州（美：BGNE）漲超2%，拼多多（美：PDD）、滿幫（美：YMM）漲約2%。

【00：34】泛歐指數Stoxx 600收市下挫1.48%，報479點。
德國DAX30指數收跌170.51點，跌幅1.07%，報15777.23點；
英國富時100指數收跌40.62點，跌幅0.54%，報7444.66點；
法國CAC40指數收跌103.71點，跌幅1.44%，報7115.77點；
西班牙IBEX35指數收跌41.32點，跌幅0.47%，報8710.48點；
意大利富時MIB指數收跌246.47點，跌幅0.89%，報27372.00點

【23：16】道指跌511點，納指跌2.4%。

【22：33】納指跌1.6%。

【22：30】美股開市，道指跌144點，納指跌逾1.1%，標指跌32點或0.7%。

【21：53】道指期貨跌86點，納指期貨跌1.1%。

【19：57】道指期貨跌13點，納指期貨跌近0.4%。

【12：27】【美國加息】高盛上調今年儲局加息次數至四次　料7月開始縮表

【12：23】道指期貨升15點，報36247點；標指期貨升4點，報4681點；納指期貨升50點或0.3%，報15642點。

【07：30】【美國債息】格羅斯：是時候保守投資　10年美債息達兩厘、期望雙位數回報不現實

【07：30】美國12月「非農」數字再次不及預期一半，但最新失業率下降和工資漲幅超預期，可能增加通脹壓力，促使聯儲局加快加息和縮表。道指上周五最多跌124點，收市跌4點，報36231點；標指跌19點，報4677點；納指跌144點，報14935點。

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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